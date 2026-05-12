Mikael Lindberg looking forward to career's biggest week after 13 years

Mikael Lindberg, a prominent Swedish professional golfer, is preparing for the biggest week of his career after 13 years. He is one of the 156 players participating in the PGA Championship at Aronimink Golf Club, Philadelphia. His dream debut is an opportunity to finally earn a major victory, boost his confidence, and secure his future in the game.

Mikael Lindberg'n väntar en karriärens kanske väsentligaste vecka hittills. Den prominenta svensken förbereder sig som en av 156 spelare inför PGA-mästerskapet på Aronimink Golf Club i Philadelphia – en drömpremiär efter 13 år som professionell.

Majors är något som ses på tv... Förra veckan vann han för första gången på DP World Tour, tidigare Europatouren. Segern gav dessutom en majorplats och en rejäl slant - nästan 4,3 miljoner kronor - och gav Lindberg en rejäl boost till självförtroendet. - Jag är lite av en skogsvist och har lätt att fastna lite i min egen skalle, förklarar Lindberg.

- Tankarna på av uppgivenhet har slagit mig tusen gånger. Men jag har ändå inte velat ge upp, på något sätt har jag kanske haft en liten inre tro att det i framtiden kommer löna sig om jag bara fortsätter och kör på. Men det har varit väldigt många jobbiga säsonger där det har gått väldigt dåligt... Jag har inte riktigt hittat någon psykolog som jag kan prata med.

För mig har det varit mycket motigt att ta hjälp ibland och känner att jag helst vill lösa det till egna skäl. Mikael Lindberg debuterade på DP World Tour 2023, men kortet blev av direkt. Förra året var han tillbaka och sedan slutet av sommaren har spelet nått en ny nivå. I nästan hälften av tävlingarna sedan augusti har Lindberg slutat topp 20.

I årshistorik över spelet från tee ligger den självständige stockholmaren på topp. Ju mer Mikael har spelat, desto mer har han insett att han är en ganska duktig golfare. Men det är en ganska intensiv press man har – att behöva leverera varje år för att inte bli av med jobbet och få spela på en öppnare tour, med sämre banor och sämre betalt.

Att veta nu att jag har två år till, det gör ju såklart mycket och ger en trygghet i kroppen. Ja, Mikael Lindberg's mamma Mija har jobbat länge på Svenska fotbollförbundet och på den nordiska touren. Under tiden på den nordiska turen hoppade han in som timanställd under vinterhalvåret för att killa pengarna. Med herrarna hjälpte jag lite som materialare, tvättade kläder och vek och packade.

Jag var med på några landslagssamlingar på Friends, men inte en resa bort. Det var på den tiden Zlatan spelade – det var rätt coolt. Han är en av de största vi har i Sverige.





