Mikael Olsson Al Safandi: En högervridning av public service pågår

Mikael Olsson Al Safandi, tidigare direktör på SVT, menar att det numera pågår en enorm högervridning av public service och att journalistiken har förlorat modet att driva självständig kritisk granskning. Han pekar på exempel som SVTs behandling av Nick Alinia och dominerande ekonomi journalistik.

SVT och public service befinner sig under attack från högerkrafter på sociala medier . Att SVT bjöd in Nick Alinia är ett exempel på public service undfallenhet och rädsla för att uppfattas som partiska.

Mikael Olsson Al Safandi arbetade under hela 1990-talet på SVT. Som chef för samhällsredaktionen på SVT drog han bland annat igång Dokument inifrån och det granskande tv-programmet Striptease, som sedan blev Uppdrag granskning. Han var även direktör på SVT tillsammans med Maria Curman fram till 2001. Därefter har han varit producent och programledare på Godmorgon världen och Konflikt i Sveriges Radio.

Han har hela tiden varit delaktig i debatten om hur public service ska utvecklas och hävdar att det numera pågår en enorm högervridning av public service. Om man gjorde en enkätundersökning skulle kanske en majoritet av de anställda på SVT sympatisera med oppositionspartierna, men själva utbudet har blivit högervridet. Journalisterna har inte längre modet eller förmågan att driva självständig kritisk journalistik, säger Mikael Olsson Al Safandi. En gång i tiden fanns det en arbetsmarknadsjournalistik i SVT.

Journalisterna bevakade exempelvis arbetsmiljöfrågor och avtalsrörelser. Den har ersatts av ekonomijournalistik som fokuserar på börsrapporter och framför allt vänder sig till den minoritet av befolkningen som lever på kapitalinkomster. Generellt sett håller det på att ske en långsam glidning bort från demokratiska värden som saklighet och opartiskhet inom public service, anser Mikael Olsson Al Safandi. SVT och public service befinner sig ju under attack från högerkrafter på sociala medier som driver åsikten att det skett en vänstervridning.

Det är en ren verklighetsförfalskning. Istället sker motsatsen, säger han. Han tycker att SVT-producenten Michael Lindgrens uppmärksammade beslut att bjuda in högerextrema nätaktivisten Nick Alinia att delta i humorprogrammet IFS, Invandrare för svenskar, var naivt. Det är ett sätt att bygga den här åsiktsminoritetens plattform och det strider mot demokratiparagrafen om människors lika värde.

När det gäller den paragrafen är public service-medarbetare skyldiga att ta ställning, säger Mikael Olsson Al Safandi. Det dröjde en tid innan SVT fattade beslutet om att inte publicera det IFS-avsnitt som Nick Alinia medverkade i. Både arbetsmiljöombudet på SVT reagerade och allmänheten hörde av sig innan ledningen bestämde sig. Det är också ett exempel på public service undfallenhet och rädsla för folkopinionen.

De viker ner sig under en skenbar opartiskhet, säger Mikael Olsson Al Safandi. Den nuvarande regeringens nedskärningar av SVT och Sveriges Radio är en del av krigföringen mot public service, menar han. Tidö-partierna är ute efter att slakta eller göra dem lojala. Kanske byter de ut ledningen precis som Trump gjort med tv-bolaget CBS i USA eller Viktor Orbán gjorde med public service-bolagen i Ungern.

Mikael Olsson Al Safandi noterar också hur krafter på sociala medier får allt större inflytande över den offentliga debatten. Som exempel nämner han högerprofilen Tucker Carlson som har fler abonnenter än dagstidningen New York Times. Med hjälp av AI-verktyg och påverkan på algoritmerna går det också att strypa och lyfta olika personer. Det handlar helt enkelt om propaganda och censur i modern tappning.

Det gör att bedömning av opinioner kan slå väldigt fel. Själv har Mikael Olsson Al Safandi nyligen blivit helt avstängd på Metas alla sociala plattformar. Det inträffade efter att han publicerat några klipp från intervjuer med Lawrence Wilkerson som var stabschef åt Colin Powell, utrikesminister i Bush-administrationen, på Facebook och Instagram. Mikael Olsson Al Safandi påpekar att det väcker frågan om vad som händer när plattformar för offentlig debatt privatiseras.

Se på utvecklingen av plattformen X efter att Elon Musk köpte den. Vad är det för typ av offentlighet vi har låtit växa fram? Ska den vara så påverkbar av starka ekonomiska intressen som lierar sig med statsmakten? Länder som Kina, USA, Israel och Ryssland använder idag sociala medier som ett strategiskt slagfält.

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