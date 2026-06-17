Miles Russell kvalar in till US Open

Miles Russell, 17-åringen från USA, har kvalat in till US Open och blir därmed den yngsta spelaren att göra det sedan 2012. Till sin hjälp har han sin kompis Charlie Woods, son till Tiger Woods och Elin Nordegren, som agerar caddie.

Miles Russell , 17-åringen från USA, har kvalat in till US Open och blir därmed den yngsta spelaren att göra det sedan 2012. Till sin hjälp har han sin kompis Charlie Woods , son till Tiger Woods och Elin Nordegren , som agerar caddie.

Miles Russell har redan blivit uppmärksammad för sin golfskicklighet och har vunnit titeln 'Rolex Boys Player of the Year' 2023. Han har även tagit sig till toppen av Korn Ferry, en tävling under högsta proffsnivån, och har fått sponsoravtal med TaylorMade. Experter har närstuderat hans sving och har betonat hans allroundskicklighet. Han har även medverkat i en uppvisningsrunda tillsammans med proffset Bryson DeChambeau, som kallas 'Vetenskapsmannen' eller 'Matematikern' för hans vetenskapliga sätt att ta sig an golf.

Miles Russell har visat sig vara en stor talang och har blivit uppmärksammad av många inom golfvärlden





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Miles Russell US Open Charlie Woods Tiger Woods Elin Nordegren Golf

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