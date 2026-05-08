Miljardären Per Josefsson får del av rekordutdelning, vd:n Martin Tiveus ersätts med 22 miljoner kronor i lön

Miljardären Per Josefsson, vd:n Martin Tiveus och vårdjätten Attendo är några av de som får del av rekordutdelningen. Vd:n Martin Tiveus ersätts med totalt över 22 miljoner kronor i lön och andra ersättningar. Trots kritik om skabb, dödsfall och amputationer höjer vårdjätten utdelningen och delar ut en kvarts miljard till ägarna. Bolagets vd får totalt 22 miljoner i lön och andra förmåner. Rose-Marie blev sittande i sitt eget urin i tio dagar, trots dagliga besök från Attendos hemtjänst. Hennes tår svartnade och det slutade med att hon tvingades amputera benet. Hennes dotter Marie Starborg Lagerqvist tycker att pengarna ska användas till att anställa mer personal och utbilda personalen istället för att några högt uppsatta ska få ännu mer pengar.

– Jag tycker de ska använda pengarna till att anställa mer personal och utbilda personalen. Istället för att några högt uppsatta, ska få ännu mer pengar, säger hennes dotter Marie Starborg Lagerqvist. När Marie Starborg Lagerqvist öppnar dörren till sin mamma Rose-Maries lägenhet slår lukten av nekros – vävnadsdöd – emot henne. Hon känner igen den efter många år i vårdyrken.

