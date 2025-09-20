Miljonarv från avliden företagare till SD och Nya Tider

Förmögne företagaren Leif Berix har testamenterat betydande belopp efter sin död. Nio miljoner kronor går till Sverigedemokraterna och en miljon kronor till bolaget bakom högerextrema Nya Tider. Donationerna, som nu redovisats, väcker frågor om partifinansiering och öppenhet. Berix hade också en vapen, som saknade tillstånd.

Den förmögne företagaren Leif Berix , som avled sommaren 2023, har efter sin död generöst donerat medel till flera mottagare. En betydande del av hans arv, totalt nio miljoner kronor, har tillfallit Sverigedemokraterna . Detta framgår av Kammarkollegiets förteckning över donationer till politiska partier för 2024. Utöver detta omfattande bidrag har även en miljon kronor donerats till bolaget Alternamedia, vilket är utgivaren av tidningen Nya Tider .

Nya Tider har genom åren fått uppmärksamhet och debatt, bland annat för sitt statliga presstöd och dess högerextrema karaktär, vilket stiftelsen Expo har belyst. Leif Berix hade en intressant bakgrund. Han grundade ett företag på 80-talet som tillverkade eldrivna mopeder och gav ut tidningen Elfordons-Nytt under en period på 90-talet. I hans hem hittades en revolver av kaliber 22, ett vapen som saknade tillstånd och omhändertogs av polisen efter hans död. Innan hans bortgång skrev han ett testamente där han specificerade hur hans tillgångar skulle fördelas. Förutom donationerna till politiska partier och Alternamedia, skulle en mindre del av arvet fördelas bland fem privatpersoner. Dödsboet gjorde inte anspråk på vapnet utan det lämnades för destruktion. \Det är viktigt att notera att donationer till politiska partier över en viss summa, i nuläget drygt 29 000 kronor, ska redovisas för Kammarkollegiet och därmed bli offentliga. Denna redovisningsskyldighet blev föremål för diskussion under senaste valrörelsen efter en granskning av TV4:s ”Kalla fakta”. Programmet avslöjade en metod där en wallraffande affärsman erbjöd partier anonyma donationer. Den wallraffande affärsmannen föreslog att donationen skulle ges till en person som sedan vidarebefordrade pengarna till partiet. Detta skulle dölja den verkliga donatorns identitet. Sverigedemokraterna tillbakavisade då avslöjandet och menade att TV4 hade tagit med delar av ett längre citat, ett påstående som i sin tur tillbakavisades av TV4. Den aktuella donationen från Leif Berix dödsbo, omfattande drygt nio miljoner kronor, till Sverigedemokraterna är nu offentligt redovisad och visar på en betydande ekonomisk injektion till partiet. Denna donation väcker frågor kring finansieringen av politiska partier och transparensen kring dessa processer. Det är betydelsefullt att förstå hur stora donationer kan påverka partiers möjligheter och strategier. I det här fallet innebär donationen ett betydande ekonomiskt tillskott för Sverigedemokraterna, vilket kan ha en inverkan på deras framtida aktiviteter och kampanjer. Den offentliga redovisningen möjliggör för allmänheten att granska partiers finansiering och bidrar till en ökad öppenhet. \Denna händelse belyser komplexiteten i finansieringen av politiska partier. Det är viktigt att granska och analysera hur stora donationer påverkar politiska organisationer och deras agerande. Frågan om transparens och öppenhet i partifinansiering är central för att upprätthålla förtroendet för demokratiska processer. Denna donation, kombinerat med tidigare debatter kring anonyma donationer, understryker behovet av noggranna regler och en effektiv övervakning av partiers ekonomiska transaktioner. Den framhäver även vikten av en granskande journalistik som kan avslöja potentiella oegentligheter och säkerställa att politiska partier agerar i enlighet med gällande lagar och etiska riktlinjer. Den ekonomiska styrkan hos politiska partier kan i vissa fall leda till en oproportionerlig påverkan på politiken, och därför är det viktigt att säkerställa att allmänheten har insyn i finansieringen och att det finns mekanismer för att förhindra otillbörlig påverkan. Denna händelse kommer sannolikt att generera diskussioner och debatter om partifinansiering, transparens och öppenhet i politiken framöver. Det är viktigt att fortsätta granska och diskutera dessa frågor för att upprätthålla en sund och transparent demokrati





