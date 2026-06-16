Miljöpartiet: Fler gång- och cykelbroar krävs för en hållbar stad

Miljöpartiet argumenterar för fler gång- och cykelbroar över Göta älv för att nå klimatmål och skapa en 15-minutersstad. Bron är samhällsekonomiskt lönsam och kan samexistera med sjöfarten.

Göteborg byggdes kring älven, men i dag är älven en barriär i vardagen. Den planerade gång- och cykelbro n behövs för att fler människor ska kunna ta sig fram snabbt, enkelt och hållbart.

Miljöpartiet har länge drivit frågan om fler gång- och cykelbroar över älven. Göteborg ska bli klimatneutral 2030 och en av Europas bästa cykelstäder. Då krävs fler broförbindelser som gör cykeln till ett verkligt alternativ i hela staden. Det är också nödvändigt för att Göteborg ska kunna utvecklas till en 15-minutersstad där det mesta vi behöver i vardagen går att nå till fots eller med cykel.

Över hälften av göteborgarna har under 30 minuters pendlingstid med cykel till jobbet. När vi gör det attraktivt att cykla avlastas kollektivtrafiken, bilköerna minskar och alla kan komma fram snabbare. Färjetrafik är ett viktigt komplement men kan inte ersätta en fast förbindelse. En bro är öppen dygnet runt, kräver ingen väntan på nästa avgång och blir en självklar del av gång- och cykelnätet.

Den fungerar för arbetspendlaren, för den som ska hämta på förskolan och för den som behöver ta sig hem sent på kvällen. Den går att lita på i alla väder, får inte ändrad tidtabell, färre turer och kan inte plötsligt dras in om Göteborg skulle få ett annat styre. Stadens analys visar tydligt att bron är en god investering för göteborgarna och för framtiden. De som väljer bron bedöms i snitt spara fyra minuter per resa.

Det ger stora nyttor över tid. De positiva nyttorna beräknas till 2,7 miljarder kronor. Efter avdrag för negativa effekter, bland annat för sjöfarten och drift, återstår en samhällsnytta på 2,2 miljarder kronor. Bron bedöms därmed vara samhällsekonomiskt lönsam med god marginal.

Även med en alternativ prognos baserad på lägre befolkningstillväxt är det en lönsam investering. När städer växer vid vatten behövs fasta, trygga och attraktiva förbindelser som gör hållbara resor enkla. Öppningsbara broar finns redan i många europeiska städer. Bron utformas till nytta för gång, cykel och stadsliv, samtidigt som sjöfartens villkor respekteras.

Med tydliga öppningsrutiner och hög driftsäkerhet är det fullt möjligt att kombinera en bro med fungerande sjöfart. Sjöfartens synpunkter tas på största allvar. Det krävs fortsatt tät dialog om byggtid, broöppningar, kajlägen och praktiska lösningar. Men Göteborg ska inte välja mellan sjöfart och hållbart vardagsresande.

Vi klarar båda. En fast bro kortar avstånd, stärker stadskärnan, binder ihop stadsdelar, minskar bilköerna och gör det lättare att leva hållbart och älvnära. Miljöpartiet kommer fortsätta att driva på för fler gång- och cykelbroar, för att Göteborg ska bli den hållbara, sammanhängande stad som göteborgarna förtjänar





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