Miljöpartiet föreslår höjd bränsleskatt och subventionerad kollektivtrafik

Miljöpartiet presenterar en vårbudgetmotion med förslag om att höja bränsleskatten, kraftigt sänka avgifterna för kollektivtrafiken och införa ett transportstöd för landsbygden. Partiet menar att detta är nödvändigt för att driva på klimatomställningen och stötta hushållen, trots kritik från andra partier.

Miljöpartiet rustar för en offensiv vårbudgetmotion där de vill se en höjd bränsleskatt , samtidigt som avgifterna för kollektivtrafiken ska halveras. Dessa förslag, som presenteras nästa vecka, syftar till att stimulera ett miljömedvetet resande och stödja hushållen. Partiets språkrör, Märta Stenevi, betonar vikten av att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig där den finns.

För att kompensera boende på landsbygden och i glesbygd, där kollektivtrafiken ofta saknas, föreslår Miljöpartiet ett direkt transportstöd på 3 000 kronor för låginkomsttagare. Detta stöd ska även gälla dem som inte äger en bil, för att säkerställa att ingen lämnas utanför i omställningen. Detta initiativ är tänkt att direkt adressera de utmaningar som landsbygdsbor möter gällande mobilitet och höga transportkostnader. Förslaget om höjd bränsleskatt går rakt emot intentionerna hos både regeringen och Sverigedemokraterna, samt oppositionspartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet, som alla driver på för en sänkning av bränsleskatten. Miljöpartiet ser dock ingen annan utväg än att öka skatten på fossila bränslen för att finansiera den nödvändiga klimatomställningen. "Det är helt fel väg att gå", säger Per Bolund, en av partiets företrädare, i en intervju med Ekot. Han fortsätter med att framhålla att partiet har stöd av expertorgan för sin linje och att de även har lösningar för att stötta hushållen. "Socialdemokraterna måste ändra sig. Vi kan ju inte hålla på att sänka bränslepriserna i det här läget", menar Bolund. Miljöpartiet är också redo att öka statens upplåning för att finansiera storskaliga investeringar i klimatomställningen. De argumenterar för att Sveriges statsskuld, som ligger på cirka 35 procent, är låg jämfört med EU:s tak på 60 procent. Partiet föreslår att en nivå på 50 procent är acceptabel och att det frigör betydande medel för att stärka Sverige genom grön politik. Denna strategi skulle innebära ett ökat budgetunderskott på kort sikt, men Miljöpartiet ser det som en investering för framtiden. I en annan del av sin politiska agenda har Miljöpartiet nyligen uttalat sig om sitt ställningstagande i Natofrågan. Partiet röstade tidigare nej till Sveriges Natomedlemskap. Dock har en av partiets företrädare, Per Bolund, nyligen meddelat i Lördagsintervjun att han personligen idag hade röstat för ett Natomedlemskap. Detta skifte i synsätt från partiets sida signalerar en anpassning till den förändrade säkerhetspolitiska situationen, även om den officiella partilinjen kan komma att utredas vidare internt





Politisk kamp och valförberedelser inför september 2026Miljöpartiet presenterar sitt budskap om klimat, miljö och jämlikhet. Socialdemokraterna föreslår dubbelt så många sommarjobb för unga och ett flyttstöd. Nya partiet fokuserar på vardagsfrågor som matpriser och vård. Ryska oron påverkar väljare i Tornedalen. Kritiken mot regeringens ekonomiska politik ökar från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Helldén om C och V: Räknar med att alla tar ansvarMiljöpartiet kommer att prioritera tre frågor i valrörelsen: klimat, natur och jämlikhet.

MP satsar på tre frågor inför valetMiljöpartiet kommer att prioritera tre frågor inför valet: Klimat, natur och jämlikhet.

Politisk kamp intensifieras inför valet 2026: Socialdemokraterna kallar ministrar, Miljöpartiet fokuserar på klimat och jämlikhet, och nya partier gör entré.Inför riksdagsvalet i september 2026 trappas den politiska debatten upp. Socialdemokraterna utmanar regeringen genom att kräva utskottsförhör för sex ministrar med hänvisning till Mellanösternkonfliktens ekonomiska effekter. Miljöpartiet presenterar sitt valbudskap med fokus på klimat, miljö och jämlikhet, medan nya politiska aktörer och befintliga partier som Vänsterpartiet driver vardagsfrågor som matpriser och vård. Utöver de politiska utspelen präglas nyhetsflödet av rättsliga processer kring en riksdagsledamot och hur internationella händelser som krigsoro påverkar väljarnas val.

Helldén (MP) duckar frågan om röd linje för ny kärnkraftMiljöpartiet vill inte se ny kärnkraft i Sverige. Men språkröret Daniel Helldén vill inte upprepa det ultimatum han tidigare ställt.

Vänsterpartiets kongressdebatt: Regeringskrav splittrar partietInför Vänsterpartiets kongress pågår en intensiv debatt om partiets strategi kring regeringsförhandlingar. Kritiker befarar att ett alltför högt regeringskrav kan hindra partiets möjligheter att få igenom sin politik och riskerar att skymma partiets sakfrågor, medan andra ser det som en smart förhandlingsstrategi.

