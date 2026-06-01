Miljöpartiet kräver stopp för tonårsutvisningar och lyfter fram utrikesfödd arbetskrafts betydelse

Partiet påpekar att utrikesfödda utgör en stor del av vårdens personal och kritiserar regeringens restriktiva migrationspolitik som hotar att avskriva viktiga yrken. Miljöpartiet uppmanar riksdagen att stoppa tonårsutvisningarna och välja en mänsklig och ekonomiskt hållbar lösning.

Miljöpartiet framhåller att medborgarna ska kunna lita på de beslut som fattas om deras framtid och försörjning. Partiet arbetar intensivt för att skapa de förutsättningar som behövs för att alla, oavsett bakgrund, ska kunna försörja sig själva och bidra till samhället.

En central del i detta arbete är att ge personer som söker skydd i Sverige möjlighet att delta i arbetslivet och ta ansvar för sin egen framtid. Statistik från Sveriges kommuner och regioner visar att utrikesfödda idag utgör en betydande del av personalstyrkan inom vårdens och sjukvårdens nyckelyrken - mer än var tredje undersköterska i kommunerna, nära hälften av tandläkarna och drygt en tredjedel av läkarna i regionerna är utrikesfödda.

Deras kompetens är avgörande för att upprätthålla kvaliteten och tillgängligheten i välfärden, och utan deras bidrag skulle många av våra bristyrken stå inför allvarliga luckor. Trots den tydliga nyttan av utrikesfödd arbetskraft har den nuvarande migrationspolitiken, som främst drivs av Moderaterna, fortsatt att föra en restriktiv linje som hotar att avskriva de som behövs för att fylla dessa kritiska positioner.

Partiet har därför återkommit med en vädjan till sina riksdagskollegor att omedelbart stoppa de så kallade tonårsutvisningarna, där unga människor med lovande framtidsutsikter riskerar att bli fördrivna. Ett tyst svar på dessa förslag är i praktiken ett godkännande av en politik som både är oansvarig och omänsklig. Det är oförsvarligt att låta unga, som redan har visat vilja att bidra till samhället, bli fördrivna på grund av en kortsiktig och ekonomiskt ohållbar migrationsstrategi.

Miljöpartiet menar att en hållbar och rättvis migrationspolitik måste förena humanitära värderingar med praktiska arbetsmarknadsbehov. Att kompetensutvisa unga med driv och utbildning innebär inte bara ett misslyckande i att möta framtidens utmaningar, utan också en förlust av potentiella skatteintäkter och en ökad belastning på redan pressade välfärdstjänster. Partiet uppmanar därför alla i riksdagen att ta ett ståndpunkt som reflekterar både solidaritet och ekonomisk förnuft, och att omedelbart avbryta de pågående utvisningarna av tonåringar.

En politik som håller fast vid mänskliga rättigheter och erkänner den ovärderliga roll som utrikesfödd arbetskraft spelar i Sveriges välfärd är både etiskt försvarbar och långsiktigt hållbar





