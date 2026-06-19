Minderårig flicka döms för mordförsök på Sis-hem i Norrbotten

En minderårig flicka döms för mordförsök på ett Sis-hem i Norrbotten efter att hon bundit och tagit strypgrepp på en annan flicka. Händelsen ägde rum i november i fjol.

En minderårig flicka dömd för mordförsök på ett Sis-hem i Norrbotten efter att hon bundit och tagit strypgrepp på en annan flicka. Händelsen ägde rum i november i fjol.

Flickorna hade bråkat och lämnades senare ensamma med varandra när de ansågs vara sams. Vad som började som en polislek slutade med att den nu dömda flickan knuffade den andra fastbundna flickan och tog strypgrepp på henne så att hon enligt egen utsago tappade medvetandet flera gånger. Flera personer ska vara allvarligt skadade, enligt tidningen. Olyckan skedde klockan 17.15 lokal tid.

En vagn ska ha spårat ur. Fem ambulanshelikoptrar har anlänt till platsen. Jonathan Toews har gjort sitt i ishockeyrinken. Den kanadensiske NHL-stjärnan meddelar att han avslutar karriären.

Den 38-årige centern återvände till NHL och Winnipeg inför säsongen 2025-26 efter två års frånvaro på grund av postcovid. Toews tillbringade dessförinnan 15 säsonger i Chicago, där han som lagkapten ledde laget till Stanley Cup-titlar 2010, 2013 och 2015. Berättelsen om Pippi Långstrump fortsätter att fascinera. Snart dyker hon upp i en ny animerad serie, uppger Variety.

Serien, som är planerad att börja produceras i oktober, beskrivs som en fräsch och modern version av Pippi. Bakom produktionen står bland annat Heyday Film, Studiocanal och Astrid Lindgren aktiebolag. De utvecklar även en långfilm om Pippi Långstrump baserad på Astrid Lingrens ursprungliga berättelse. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider på grund av brandrisk.

Orsaken är ett fabrikationsfel som gör att högvoltsbatteriet kan överhettas, enligt sajten Carup. Två fast på en avsats - räddades med helikopter. Två personer fastnade på en avsats i Stenshuvuds nationalpark i Simirishamns kommun, eftersom de inte vågade ta sig därifrån, skriver - Det är oklart hur de tagit sig dit, säger Sören Gustavsson, teamledare på SOS Alarm, till nyhetskanalen. Få vågar konkurrera med GTA VI när det släpps i november.

Det har gjort att spelutgivare flyttat sina spelsläpp till en extremt överfull period under september och oktober. Under torsdagen tillkännagav utvecklaren Rockstar games och moderbolaget Take-Two att Grand Theft Auto VI går att förbeställa från och med den 25 juni - efter otaliga förseningar. Detta gör att storsatsningar som Marvels Wolverine, Silent Hill: Townfall och Minecraft Dungeons 2 alla släpps i september och oktober. Nästa stora frågetecken kring GTA VI är prissättningen, som också lär tillkännages 25 juni.

Vissa har spekulerat i att spelet kommer att ligga på upp emot 100 dollar, det vill säga närmare tusen svenska kronor. Emmanuel Rosier, marknadschef och expert på spelbranschen, hoppas att olyckskorparna får fel och har ett råd till Take-Two. - Kom inte med en standardutgåva för 100 dollar, för då kommer alla att prata om ert pris och inte om ert spel, säger han.

- Det verkar som att en bil ska ha vänt på vägen och i samband med det frontalkrockat med en annan bil, säger Sören Gustavsson, teamledare vid SOS Alarm till tidningen. Flera ministrar i Storbritannien kommer på fredagen att uppmana premiärminister Keir Starmer att presentera en tidsplan för sin avgång, uppger källor till.

Efter att Labourborgmästaren Andy Burnham tog hem segern i ett fyllnadsval för en plats i det brittiska parlamentet ökar förhoppningarna om att han ska utmana Starmer om titeln. Italiens utrikesminister ställer in sitt USA-besök. Det sker sedan ett uttalande från president Donald Trump retat upp premiärminister Giorgia Meloni. Donald Trumps allvarliga och kränkande ord mot premiärminister Giorgia Meloni kränker hela Italien, skriver utrikesminister Antonio Tajani på X, där han meddelar att besöket ställs in.

Meloni säger sig vara förbluffad över Trumps kommentarer till italienska La7. Enligt en utskrift sade Trump att Meloni så gärna ville ha en bild med honom på veckans G7-toppmöte och att han gick med på det för att han tyckte synd om henne. SMHI utökar sina gula varningar för åska på midsommardagen, som nu även omfattar hela Norrlandskusten och stora delar av inlandet.

Varningen för kraftig åska och stora regnmängder lokalt, som sträcker sig upp till Haparanda, gäller från klockan 16 till 23 på lördagen. Enligt SMHI är det svårt att precisera var åskan slår till värst, men i hela området som omfattas av varningar sveper en varm och fuktig luftmassa in söderifrån. I den här varma och fuktiga luftmassan är det risk för att åskmoln kan växa till sig ganska lätt





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minderårig Flicka Mordförsök Sis-Hem Norrbotten Polislek Strypgrepp Åska Regnmängder Haparanda Varning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VM i fotboll: Kontroversiella vattenpauser och höga priser på AT&T StadiumEn match på AT&T Stadium i Dallas sände inledningsvis en starkt kritisk stämning. Publiken, inklusive engelska och kroatiska supportrar, visade missnöje över de ingripande vattenpauserna och den kommersialiserade miljön. Trots kylan i arenan upplevdes pauserna som onödiga och manipulerade matchflödet. Kritiken växte ytterligare när det avslöjades att FIFA tjänar enorma summor på reklamen under pauserna. Händelsen belyser en växande konflikt mellan kommersiell vinst och sportens traditionella värden.

Read more »

Treårig pojke skadas allvarligt i krokodilincident på zoo i StorbritannienEn treårig pojke har lämnats med allvarliga skador efter att ha blivit inlåst i en inhängnad för krokodiler på ett zoo i Huntingdon, Storbritannien. En 30-årig man har gripits misstänkt för mordförsök. Polisen har inlett en utredning och ber personer som var på plats att komma med information. Händelsen skedde under öppettiden på djurparken och kvinnan har förts till sjukhus efter en bilbrand på Ölandsleden.

Read more »

Man misstänkt för att ha kastat treårig pojke i krokodilhägn i brittisk djurparkEn man i 30‑årsåldern har gripits efter att ha kastat en treårig pojke i en krokodinhägn på Johnsons of Old Hurst nära Cambridge. Pojken fördes med ambulans och helikopter till sjukhus med kritiska men stabila skador. Polisen utreder händelsen och djurparken har stängt tropikhuset medan resten av anläggningen förblir öppen.

Read more »

Två berusade män uppträder störande i Göteborg, flera incidenter i Sverige och StorbritannienPolisen i Göteborg har larmats efter att flera personer ringt in om två berusade män som uppträder störande. Männen visar sina könsorgan, dricker alkohol och kräks. En kvinna i 70-årsåldern har blivit biten av en hund i samband med ett bråk på Gullmarsplan i Stockholm. Hundens ägare, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada. En person har hittats död i vattnet efter en misstänkt drunkning i Göteborgs skärgård. En man och en kvinna satt fast på en avsats i Stenshuvuds nationalpark och kunde inte ta sig därifrån. En minderårig pojke har blivit misshandlad och bestulen på sin elsparkcykel i Åkersberga. En motorcykel och en bil har krockat på Malmövägen i Lomma. En hund har blivit påkörd på E4 i höjd med Hagaparken och har dött. Flera ministrar väntas uppmana Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att avgå.

Read more »