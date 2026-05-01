Minnesota Wild tar sig till kvartsfinal efter seger mot Dallas

Minnesota Wild har säkrat en kvartsfinalplats i Stanley Cup -slutspelet efter en avgörande seger mot Dallas Stars under natten. För Texaslaget Dallas var det en match som avgjorde om de skulle kunna fortsätta drömmen om att ta sig vidare i slutspelet.

När lite drygt hälften av matchen var spelad hade gästerna tagit ledningen med 2–1. Men i den tredje perioden visade Minnesota sitt starka spel och tryckte på rejält. De sista tio minuterna av matchen blev avgörande när laget satte in tre mål, vilket resulterade i en slutlig seger med 5–2. Det här innebär att Minnesota Wild är vidare till kvartsfinal för första gången på elva år.

Lagets svenske målvakt Jesper Wallstedt uttryckte efter matchen hur stor betydelse segern har för fansen. Jag såg våra fans när vi gjorde vårt fjärde mål. Då tittade jag bak genom plexiglaset och såg någon som grät på läktaren. Jag fattar hur stort det här är för våra fans, säger Wallstedt enligt nyhetsbyrån AP.

Det är inte bara stort för oss spelare, utan det är så många som varit med oss längs med vägen och under den här resan. Känslan och glädjen över att ta sig förbi den första slutspelsrundan är enorm. Wallstedt, som räddade 22 skott och hade en räddningsprocent på 91,7, var en nyckelspelare i segern. Minnesota vann matchserien med 4–2.

I laget spelar även flera andra svenska spelare, bland annat Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson, Jonas Brodin och Filip Gustavsson. Deras insatser har varit avgörande för lagets framgång.







