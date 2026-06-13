Minnesplats upprättas efter olycka i Gävle

En pojke i lågstadieåldern dog efter att ha kommit i kontakt med en containrar i Gävle. En minnesplats har upprättats för att hedra hans minne.

En minnesplats har upprättats efter en olycka där en pojke i lågstadieåldern dog på fredagen. Pojken dog efter att ha kommit i kontakt med en containrar som användes av skolan för att slänga saker inför sommarlovet.

Enligt kommunen var containern låst när olyckan inträffade, men polisen utreder ändå om någon är ansvarig för pojks död. Olyckan har chockat både elever och personal på skolan och kommunen har satt in krisstöd för att stödja dem. Det finns fortfarande tre obevakade containrar utanför skolor i Gävle, men de kommer att hämtas så snabbt som möjligt. Polisen har spärrat av området runt containern och tekniker är på plats för att arbeta med förundersökningen.

Kommunens säkerhetschef, Rolf Sundqvist, säger att han inte kan se vad man hade kunnat göra annorlunda i situationen. Han menar att containern var låst och att personalen hade hanterat containern som de var tillsagda. Men polisen ser ändå det som en olycka och utreder för att få en tydligare bild av händelseförloppet





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Gävle Olycka Minnesplats Containrar Krisstöd

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