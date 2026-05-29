Minskad skärmanvändning i skolan - en nödvändig förändring

Göteborgs rödgröna styre fasar ut individuella läsplattor för yngre elever för att minska skärmtid och öka studiero. Debatten handlar om balansen mellan digitalisering och traditionellt lärande, med fokus på barns välmående och kunskapsresultat.

Debatt en om skärmar nas roll i skolan har intensifierats under senare år, och i Göteborg har det rödgröna styret tagit ett tydligt steg genom att påbörja en utfasning av individuella läsplattor för elever i förskoleklass och lågstadiet.

Beslutet grundar sig i insikten att skärmanvändningen måste minska för att återupprätta studiero och förbättra kunskapsresultaten. Långvarig exponering för skärmar har visat sig ha negativa effekter på barns kognitiva utveckling, koncentration och psykiska hälsa. De stora sociala medieplattformarnas algoritmer, som är designade för att maximera engagemang och skärmtid, riskerar att förstärka ett beteende som inte gynnar lärande eller välmående. Istället för att vara ett pedagogiskt verktyg blir skärmen ofta ett störningsmoment som splittrar elevernas fokus och tränger undan själva lärandet.

Detta drabbar särskilt elever som redan har svårt att koncentrera sig, men påverkar hela klassrummet negativt. Samtidigt har den svenska skolan under lång tid präglats av en snabb och i många delar okritisk digitalisering, där riskerna med tekniken har underskattats. Många föräldrar upplever svårigheter att hantera barnens mobilanvändning och skärmtid, och forskning pekar på samband mellan långvarig skärmanvändning och stillasittande, psykisk ohälsa, orealistiska kroppsideal, exponering för skadligt innehåll och ensamhet.

För att motverka dessa trender krävs en medveten strategi som begränsar onödig skärmanvändning i skolan och samtidigt stärker kunskapen om sunda digitala vanor hos elever, skolpersonal och vårdnadshavare. Det handlar inte om att förbjuda teknik helt, utan om att använda den på ett sätt som gynnar lärandet och inte tvärtom.

I Göteborg har det rödgröna styret sedan 2022 genomfört en rad åtgärder för att stärka skolan, inklusive ökade resurser, utökat mandat för lärare att agera mot stök, införande av akutskolor och utbyggnad av skolsociala team. Resultaten börjar synas med fler behöriga lärare, högre gymnasiebehörighet och förbättrade skolresultat. Motståndet från borgerliga partier som M, KD, SD och D förvånar, eftersom det är svårt att se poängen med att så små barn ska ha egna plattor.

Lärarna har fortfarande möjlighet att använda digitala verktyg när det är pedagogiskt motiverat, men den individuella tillgången för yngre elever tas bort. Detta är en del i en bredare satsning för att sätta kunskapsuppdraget i centrum och prioritera skolans kvalitet framför skattesänkningar och vinstjakt i välfärden. Varje elev förtjänar de bästa förutsättningarna att lyckas, och då måste klassrummet präglas av studiero, fokus och tid för lärande snarare än oavbruten skärmtid





