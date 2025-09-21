Minskande Fordonsstölder och Investeringstips i en Volatil Marknad

En översikt över minskade fordonsstölder och investeringsstrategier i en föränderlig ekonomisk miljö. Rapporten inkluderar även ejderforskning och initiativ för hållbart fiske i Östersjön.

Jämfört med samma period 2024, då 2 783 bilar efterlystes, har antalet efterlysta bilar minskat, enligt Larmtjänst som samlar statistik från Polismyndigheten. Åsa Lundin, kommunikatör vid Larmtjänst, konstaterar att man generellt i Sverige ser en minskning av stölder, exempelvis av bilar och andra fordon, vilket kopplas till de åtgärder som Polismyndigheten vidtagit. Även antalet efterlysningar av traktorer går ner. Hittills i år har 27 traktorer efterlysts, varav nio har återfunnits.

Utöver bilar och traktorer riktar sig stöldligor mot entreprenadmaskiner som hjullastare, dumprar och grävmaskiner. Problematiken med dessa maskiner är att det inte finns någon skyldighet att registrera dem, vilket försvårar insamlingen av exakta siffror. Åsa Lundin påpekar att man saknar exakta siffror, men att man vet att det stjäls mycket maskiner.\Marknadens svängningar förstärker känslorna hos investerare: euforin när kurserna stiger, rädslan när de faller. Lars Söderfjell menar att många investerare gör sina största misstag i dessa stunder. Han betonar vikten av att agera utifrån sin risktolerans, helst långt innan marknaden börjar svänga. Han har sett många exempel på personer som ökar sitt aktieinnehav när börsen går bra, men som drabbas av panik när marknaden plötsligt faller. Han understryker samtidigt att man inte ska vara passiv, utan istället konsekvent. Grunden för en framgångsrik investering, menar Söderfjell, är att fundera på hur stor andel av portföljen man är bekväm med att placera i mer volatila tillgångar, innan man ens börjar investera. Han ger exempel på att bestämma sig för att ha 30, 50 eller 100 procent aktier, beroende på ens personliga preferenser och risktolerans. Det viktigaste är att ha så mycket risktillgångar att man ändå känner sig trygg. Även de som hittat rätt risknivå frestas ofta att justera portföljen när marknaden rör sig kraftigt, vilket enligt Söderfjell är där många snubblar. Han poängterar att tajming är extremt svårt, även för professionella investerare, och att en långsiktig plan oftast är mer gynnsam. Han hänvisar till OMXSPI, där marknaden har genomgått flera kraftiga nedgångar men alltid återhämtat sig på sikt. Sedan 1972 har Stockholmsbörsen upplevt perioder av både kraftiga fall och stark tillväxt. Finanskrisen 2008 nämns som ett konkret exempel, där investerare som sålde i panik och missade de första dagarna av återhämtningen gick miste om en stor del av avkastningen. En studie visar att om man missar de tio bästa börsdagarna under en 20-årsperiod kan upp till hälften av den långsiktiga avkastningen försvinna. Söderfjell avslutar med att säga att när man väl har satt sin strategi ska man hålla sig till den, om inte fakta förändras. Han betonar att det är viktigt att komma ihåg att perioder av nedgång är en naturlig del av marknaden.\Ålandsbankens strategi bygger på att investera i kvalitetsbolag med robust affärsmodell och god bolagsstyrning. De prioriterar låg operativ risk, hög avkastning på sysselsatt och eget kapital, lönsamhet, starka kassaflöden och balansräkningar. Detta minskar riskerna, även om de ibland inte hänger med vid snabba börsuppgångar. Men när marknaden svajar prioriterar de stabilitet, säger Lars Söderfjell. Ålandsbanken har levererat bra avkastning jämfört med sitt jämförelseindex. År 2022 presterade deras utdelningsportfölj mycket väl i förhållande till index, med en avkastning på 1,7 procent medan jämförelseindex sjönk 10,2 procent. Under perioden 2020-2024 avkastade portföljen 73,9 procent medan jämförelseindex ökade 60,9 procent. Ålands fågelskyddsförening fortsätter sin ejderforskning. Genom att fästa GPS-sändare på ådor, det vill säga ejderhonor, kartlägger de fåglarnas rörelsemönster efter häckning med hjälp av satellitsändare. Forskarna identifierar och skyddar viktiga områden, ser tecken på predation och undersöker tillgången på musslor och annan föda för att långsiktigt stärka ejderpopulationen och skydda viktiga marina livsmiljöer. Johan Ekholm, ordförande på Ålands fågelskyddsförening, uttrycker önskan att bidra till ett uppsving för ejderpopulationen med hjälp av de data som samlas in tack vare Östersjöprojektet. Projektet Fisheries for the future, som drivs av Coalition Clean Baltic och WWF Finland, sammanlänkar yrkesfiskare i Finland, Åland och Sverige för att skapa dialog och samsyn kring strömmingsfiske





