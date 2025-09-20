Minst 14 döda i attacker mot Gaza stad – sjukhuschefens släktingar bland offren

Minst 14 personer har dödats i nattliga attacker mot Gaza stad, inklusive släktingar till chefen för Shifa-sjukhuset, enligt rapporter. Den utökade israeliska offensiven intensifieras, vilket leder till fler dödsfall och en humanitär kris.

Minst fjorton personer har mist livet i nattliga attacker riktade mot Gaza stad, enligt uppgifter från sjukvårdskällor till nyhetsbyrån AP. Bland de bekräftade dödsfall en finns två släktingar till Mohammed Abu Salmiya, chefen för Shifa-sjukhuset. Abu Salmiya beskriver chocken och förkrosselsen över att ha sett kropparna efter sin bror och hans fru, efter att ha arbetat på sjukhusets akutmottagning när kropparna fördes dit.

Enligt ytterligare en chef vid Shifa-sjukhuset dödades sex personer ur samma familj i en bombattack mot deras hem tidigt på lördagsmorgonen. Dessa sex personer var också släktingar till Abu Salmiya, enligt TT. Palestinska Röda Halvmånen rapporterar att ytterligare fem personer dödades i en separat attack i samma stad. En journalist från AFP rapporterar om ett intensivt flöde av ambulanser med påslagna sirener som anlände till Shifa-sjukhuset tidigt på lördagen, medförande flera döda kroppar. Samtidigt anlände en annan ambulans med ett antal skadade. \Under de senaste dagarna har hundratusentals palestinier, som sökt skydd i Gaza stad, uppmanats att fly söderut till vad Israel benämner som en humanitär zon, ett område som ska vara säkert från attacker. Israels utökade militära offensiv mot Gaza stad, som inleddes i måndags, inkluderar både omfattande flyganfall och markstyrkor som agerar för att ta full kontroll över Gazas största stad. Denna intensifierade offensiv har lett till en dramatisk ökning av antalet döda och skadade civila, vilket ytterligare förvärrar den redan katastrofala humanitära situationen i området. Den ökade militära närvaron och de intensiva attackerna har tvingat många invånare att fly från sina hem, vilket skapar en massiv internflyktingkris och ökar trycket på redan överbelastade faciliteter, som sjukhus och flyktingläger. Rapporter från platsen beskriver en desperat situation, med brist på medicinsk utrustning, mat, vatten och skydd, vilket förvärrar lidandet för de drabbade. Den internationella gemenskapen har uttryckt djup oro över den eskalerande våldsamheten och dess konsekvenser för civilbefolkningen, och kräver en omedelbar vapenvila och tillgång till humanitärt bistånd för de som behöver det





