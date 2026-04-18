Minst två fartyg beskjutna i Hormuzsundet, SMHI varnar för gräsbrand och andra händelser rapporterade

Hormuzsundet har återigen stängts för trafik efter att minst två handelsfartyg beskjutits. Iran anger USA:s blockad som orsak. Samtidigt varnar SMHI för stor gräsbrandsrisk i stora delar av landet. Rapporter om händelser i Stockholm, Malmö, Härnösand och på Gotland, inklusive en brand vid ett köpcentrum, ett misstänkt mord och en dödlig trafikolycka, cirkulerar också.

Minst två handelsfartyg har beskjutits när de försökte passera Hormuzsundet , en strategiskt viktig vattenväg, enligt källor som Reuters talat med. Händelsen inträffade kort efter att Iran meddelat att sundet återigen stängts och att strikt militär kontroll råder. Anledningen som anges är att USA inte har hävt sin blockad mot landet. Detta utgör en ytterligare eskalering av spänningarna i regionen och skapar osäkerhet för den globala sjöfarten.

Parallellt med oroligheterna vid Hormuzsundet utfärdar SMHI varningar för gräsbrand i stora delar av Svealand, snöfria områden i Norrland samt på Gotland. Risken för gräsbrand beskrivs som stor, och på vissa platser till och med mycket stor. Dessa varningar gäller under söndagen, men det fanns redan under lördagen varningar för nordöstra Dalarna, stora delar av Norrland samt delar av Upplands och Stockholms län. Denna vädersituation ökar risken för snabba bränder som kan hota både egendom och natur.

I Stockholm rapporterades det under lördagen om rökutveckling från en skorsten vid köpcentret Skärholmen Centrum. Räddningstjänst och ambulans kallades till platsen efter larmet som inkom strax efter klockan 11. Ett vittne på platsen beskrev en stor närvaro av blåljuspersonal och många människor samlade runt köpcentret. Enligt polisens presstalesperson, Anders Bryngelsson, verkade röken vara begränsad till en skorsten och hade inte spridit sig. Köpcentret uppges ha utrymts som en säkerhetsåtgärd, men ingen person behövde följa med ambulans, vilket indikerar en hanterbar situation.

På den ekonomiska fronten meddelar Rysslands minister för ekonomisk utveckling att företag inte längre kan räkna med samma nivå av statligt stöd som tidigare. Ministern hänvisar till en allt tuffare ekonomisk situation i landet, där landets reserver till stor del är uttömda. Den makroekonomiska situationen beskrivs som betydligt mer komplex. Dessa uttalanden kommer i kölvattnet av president Vladimir Putins kommentarer tidigare under veckan om att den ryska ekonomin har minskat under årets två första månader och kraftigt bromsat in under föregående år.

I trafiken har en bilist larmat polisen om en man som lämnat sin bil i en rondell nära Helsingborg strax efter klockan 06. En anmälan om vårdslöshet i trafik har upprättats. På Gotland omkom en kvinna i 20-årsåldern i en bilolycka strax efter klockan 04 natten till lördag. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter men hennes liv gick inte att rädda. Polisen bekräftar att det rör sig om en person som kört av vägen och omkommit, och anhöriga är underrättade.

Vid Arlanda flygplats uppstod rökutveckling på ett flygplan som höll på att rullas ut från en gate under lördagsmorgonen. Kabinpersonalen upptäckte röken och planet återgick till gaten. Räddningstjänsten kunde konstatera att röken avtagit och var begränsad, och inga åtgärder behövdes vidtas. Händelsen har lämnats över till Swedavia.

I Malmö utreder polisen ett dödsfall inomhus på Limhamn som mord. En kvinna i 60-årsåldern hittades död under natten och omständigheterna kring dödsfallet bedöms som oklara. En man i 60-årsåldern har gripits i anslutning till händelsen. Platsen är avspärrad för en teknisk undersökning.

I Härnösand inträffade tidigt på lördagsmorgonen en brand som startade i ett förråd och spred sig till en villa. Räddningstjänsten lyckades stoppa branden i bostadshuset, som endast brandpåverkades. De närmast boende fick evakueras men kunde återvända hem senare under morgonen. Tre förråd och en husvagn totalförstördes. Inga personskador har rapporterats.

Nattens polisinsats vid Helsingborg involverade en utdragen polisjakt som slutade med att en man i 20-årsåldern körde av vägen. Mannen var medvetslös efter avåkningen men rapporteras senare vara lindrigt skadad. Jakten inleddes efter att mannen vägrat stanna för en patrull som misstänkte rattfylleri och olovlig körning. Under jakten slängde mannen ut föremål ur fordonet.





