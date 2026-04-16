Missade diagnoser riskerar felbehandling – Svaga kognitiva förmågor förväxlas med ADHD

Ökad efterfrågan på ADHD-utredningar leder till risk för missade diagnoser där svag teoretisk begåvning felaktigt behandlas medicinskt. Skolans orimliga krav skapar problem som förväxlas med neuropsykiatriska symtom.

Svag teoretisk begåvning och intellektuell funktionsnedsättning är inte synonymer, men individer med en IQ mellan 70 och 85 upplever ofta betydande svårigheter i skolmiljön. Dessa svårigheter manifesterar sig i symtom som är påfallande lika de vid adhd, såsom koncentrationssvårigheter, rastlöshet och en begränsad uthållighet. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) lyfter fram att när skolans krav överstiger ett barns kognitiva kapacitet, uppstår precis de svårigheter som i andra sammanhang kan tolkas som neuropsykiatriska symtom. Detta understryker vikten av en grundlig och fullständig psykiatrisk utredning, inklusive IQ-test, för att identifiera det underliggande problemet och undvika feldiagnostik. Bristen på sådana utredningar riskerar att dölja den egentliga orsaken till barnets svårigheter.

Under de senaste åren har efterfrågan på utredningar för adhd ökat dramatiskt. De långa köerna har lett till att olika snabbspår och privata kliniker har uppstått, vilket skapar en situation där behovet av snabba lösningar ibland kan gå ut över kvaliteten på utredningarna. Studier visar att andelen individer med adhd i befolkningen generellt ligger runt 5-7 procent. I Sverige har dock andelen flickor med diagnosen ökat till 6 procent och pojkar till 10,5 procent, en ökning med nära 50 procent på bara tre år. Myndigheterna prognostiserar ytterligare en ökning till 15 procent för pojkar och 11 procent för flickor. Detta väcker allvarliga frågor om många av dessa barns problem egentligen är medicinska. Att ordinera narkotikaklassade tabletter till barn vars svårigheter inte är kopplade till en medicinsk diagnos är djupt problematiskt. Läkemedel kan medföra risker, såsom påverkan på tillväxt eller ökad risk för andra hälsoproblem. Dessa risker kan vara motiverade om behandlingen ger tydlig effekt, men inte om diagnosen är felaktig. Det är inte möjligt att medicinera bort den verklighet där skolan ställer krav som är oöverstigliga för en betydande del av befolkningen, uppskattningsvis 14 procent.

Den svenska grundskolan förväntar sig att elever ska kunna resonera och analysera, även inom praktiska ämnen. Barn med svag teoretisk begåvning saknar ofta den nödvändiga kognitiva förmågan för abstrakt tänkande och lär sig betydligt långsammare än sina klasskamrater. I genomsnitt handlar det om fyra till fem elever per klassrum som faller inom denna kategori. Dessa elever behöver skräddarsytt stöd, men tyvärr blir många utan nödvändiga insatser om de inte har en formell diagnos. Enligt ny statistik får färre än hälften av de barn som uppvisar symtom som kan tyda på adhd eller autism någon form av stöd i skolan innan en diagnos fastställts. Överläkare från SFBUP poängterar att man borde ha agerat tidigare och lyfter ett stort ansvar på barn- och ungdomspsykiatrin att stoppa den ökande diagnosglidningen. Detta inkluderar att våga kommunicera till föräldrar att deras barn kan ha svag teoretisk begåvning. Samtidigt krävs en reformering av skolan. Att avskaffa den hårda gränsen för godkänt betyg (F-gränsen) och omarbeta läroplanerna med ett starkare fokus på faktakunskaper vore en bra start. Dessutom måste de orimligt höga kraven som ställs på eleverna sänkas. Att återinföra allmänna och särskilda kurser i ämnen som matematik skulle vara en klok åtgärd. Barn med svag teoretisk begåvning kommer alltid att finnas, och det är orimligt att skolsystemet inte anpassar sig för att möta deras behov.

Att ge felaktiga diagnoser och ordinera läkemedel till barn som egentligen bara behöver anpassat pedagogiskt stöd är inte bara ineffektivt, utan kan också vara skadligt och bidra till en felaktig syn på dessa barns förutsättningar och potential





