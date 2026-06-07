Misshandel och olika brott under Brännbollsyran i Umeå

Polisen utreder flere fall av misshandel och andra brott under Brännbollsyran i Umeå, där de flesta händelserna ägde rum i folkhavet framför scen. Åtta personer omhändertogs och en avlägsnades från festivalområdet.

Polisen utreder flera fall av misshandel under Brännbollsyran i Umeå . De flesta händelserna ägde rum i folkhavet framför scenen. När poliser som arbetade under natten mot söndag sammanfattar Brännbollsyran s andra kväll, är det våldsamheterna framför scenen som sticker ut.

Polisens presstalesperson Elisabeth Glaa ság att de har tagit upp tre anmälningar gällande misshandel och eventuellt ett fjärde fall, men det kan också vara ett ofredande. Under kvällen och natten mot söndag omhändertog polisen åtta personer med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). En person avlägsnades från festivalområdet. Utöver det har polisen registrerat ett sexuellt ofredande, en stöld alternativt ofredande, två ringa narkotikabrott (innehav) och ett ringa narkotikabrott (eget bruk) samt en anmälan gällande våldsamt motstånd.

Polisens bedömning är att antalet ärenden och ingripanden är ungefär det som kan förväntas med tanke på folkmängd och arrangemang. SVT, som är källa för den här rapporten, framhäver att de strävar efter saklighet och opartiskhet. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska de berätta vad de vet - och inte vet





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