Denel Washington och Julia Roberts gör sig bra i rollen som en juriststudent och en journalist som upptäcker en politisk konspiration mot Vita huset. Trots många frågetecken lutar regissören Paul Thomas Anderson mot en lyckligare upplösning, men lämnar det öppet.

Mississippi brinnerDet helägna är i regissörens typiska ande en politisk konspirationsthriller. En juriststudent och en journalist upptäcker en konspiration som går hela vägen upp till Vita huset när två domare mördas.

Nu måste de avslöja sanningen och kämpa för att inte själva falla offer. Möjligen är detta inte Pakulas bästa film, men en överlag kompetent thriller med bra skådespel, fint foto och vasst kameraarbete, utöver ett engagerande och stämningsfullt manus. Denzel Washington och Julia Roberts gör sig bra i sina roller i vanlig ordning. Så pass att många vid tiden för premiären önskade att deras relation i filmen skulle vara än mer tydlig.

Det lämnas öppet huruvida en romans blommar upp mellan karaktärerna eller om det förblir platoniskt. – För mig var karaktärerna utan tvekan ett par i slutändan. De är båda uppenbarligen kära i varandra och det passar i ett typiskt Hollywood-slut, även om vi inte fick med det i själva berättelsen. Nåväl, trots en tolkningsfråga tycks det som att Pakulas film lutar mot en lyckligare upplösning trots allt.

Om du vill se mer av Julia Roberts rekommenderas detta





