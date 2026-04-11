Misslyckade förhandlingar kring Hormuzsundet fördjupar global oro

Samtal mellan USA och Iran om kontrollen över Hormuzsundet strandar. Blockaden av sundet hotar världsekonomin och ökar spänningarna i regionen.

Vicepresident JD Vance leder den amerikanska förhandlingsdelegationen i Islamabad, Pakistans huvudstad. Samtal inleddes under lördagen med den iranska delegationen, som också befann sig på plats. Ett toppmöte ska ha ägt rum mellan Vance och den iranska topptjänstemannen Mohammad Bagher Ghalibaf, talman för landets parlament. Förhandlingar na strandade dock snabbt i en ödesfråga, rapporterar Financial Times.

Denna fråga handlar om kontrollen över Hormuzsundet, en kritisk passage där över 20 procent av världens råolja passerar. Iran, som kräver full kontroll över sundet och avvisar amerikanska förslag om gemensam kontroll, har istället för avsikt att fortsätta ta tullavgifter från passerande fartyg. Sundet, som varit öppet och befriat från tullar innan kriget, har varit satt i blockad av Iran sedan den 28 februari, efter en attack från USA och Israel, och framstår nu som regimens främsta vapen och trumfkort i konflikten. Denna blockad har allvarliga konsekvenser för världsekonomin, med kraftig turbulens på världsbörserna och skenande bränslepriser som följd. I USA har bensinpriset stigit med över 30 procent sedan krigsutbrottet, vilket ytterligare understryker de ekonomiska effekterna av krisen. \Den iranska regimens förmåga att blockera Hormuzsundet med relativt små medel, såsom sjöminor och hot om drönare och robotar, utgör en betydande utmaning för USA och dess allierade. De omfattande luftanfallen har visat sig vara ineffektiva i att öppna sundet. Detta har lett till ökande frustration, särskilt från tidigare president Donald Trump, som offentligt kritiserat europeiska Natoallierade för deras motstånd mot militära insatser för att öppna sundet. Det finns också rapporter om att amerikanska örlogsfartyg under lördagen passerat genom sundet i ett försök att röja minor. Dessa rapporter har dock dementerats av Iran, som hävdar att man gav fartygen en tidsfrist på 30 minuter att vända om, vilket de också gjorde. Händelsen belyser de spända relationerna och den komplexa situationen i regionen, där olika aktörer kämpar om inflytande och kontroll. Situationen illustrerar också de svårigheter som är förknippade med att lösa konflikten och öppna Hormuzsundet för internationell sjöfart.\Det aktuella läget kring Hormuzsundet och de misslyckade förhandlingarna har allvarliga konsekvenser för den globala energitillgången och världsekonomin. Den fortsatta blockaden riskerar att förvärra de redan befintliga ekonomiska utmaningarna, såsom inflation och stigande levnadskostnader. De misslyckade förhandlingarna visar på en brist på enighet och samarbete mellan de involverade parterna, vilket försvårar en fredlig lösning. Utan en snabb och effektiv lösning på konflikten riskerar världsekonomin att drabbas av ytterligare instabilitet och osäkerhet. Den diplomatiska ansträngningen fortsätter dock, och förhoppningen är att parterna i framtiden ska kunna nå en kompromiss som garanterar fri sjöfart genom Hormuzsundet





