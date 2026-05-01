Misstänkt föremål i Malmö – VMA utfärdat och område avspärrat

Ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har utfärdats i Malmö efter att ett misstänkt farligt föremål upptäckts på Amiralsgatan. Området är avspärrat och boende har inrymts. Föremålet kommer att sprängas kontrollerat på plats.

Ett viktigt meddelande till allmänheten ( VMA ) utfärdades under eftermiddagen med anledning av ett misstänkt farligt föremål som upptäcktes på Amiralsgatan i Malmö . Korsningen Föreningsgatan/Amiralsgatan samt delar av Drottninggatan har omedelbart spärrats av av polisen, vilket skapat stora störningar i trafiken och påverkat vardagslivet för många boende och verksamma i området.

Polisen betonar att det var allmänhetens uppmärksamhet och snabba larmning som möjliggjorde ett tidigt ingripande. – Det är allmänheten som uppmärksammat ett föremål som ligger öppet på Amiralsgatan och larmat, vilket är jättebra, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisen region Syd. Denna snabba reaktion är avgörande i sådana här situationer för att minimera eventuella risker. Som en försiktighetsåtgärd har boende på Amiralsgatan mellan Drottninggatan och Föreningsgatan inrymts, det vill säga ombeds att lämna sina hem tillfälligt.

Bussar som befann sig inom avspärrningsområdet har också utrymts för att säkerställa passagerarnas säkerhet. Utöver detta har personer som befinner sig inne på restauranger, butiker och andra offentliga platser i det berörda området uppmanats att hålla sig inne och undvika att närma sig fönster tills polisen har avslutat sitt arbete. Detta är en standardprocedur vid potentiellt farliga situationer för att skydda allmänheten.

Det finns ett stort antal flerfamiljshus och ett hotell i nära anslutning till Amiralsgatan, vilket gör att ett stort antal människor påverkas av situationen. Polisen uppmanar alla att följa deras anvisningar och undvika området. Larmet inkom till polisen vid 12.15-tiden och redan innan klockan 13 var nationella bombskyddet på plats för att noggrant undersöka det misstänkta föremålet. Bombskyddet arbetar med högsta prioritet för att fastställa föremålets natur och eventuella risker.

Vid 13:34 meddelade polisen att det misstänkta föremålet kommer att sprängas kontrollerat på plats. Detta beslut har tagits efter en noggrann bedömning av situationen av bombskyddet och i samråd med andra relevanta myndigheter. Kontrollerad sprängning är den säkraste metoden för att hantera potentiellt farliga föremål och minimera risken för skador. Efter sprängningen kommer polisens tekniker att påbörja ett omfattande arbete med att undersöka platsen och samla in bevis.

Detta arbete syftar till att fastställa föremålets ursprung, syfte och eventuella kopplingar till brottslig verksamhet. Polisen kommer att hålla allmänheten informerad om utvecklingen i ärendet och när avspärrningarna kan hävas. Det är viktigt att komma ihåg att polisen arbetar för att säkerställa allmänhetens säkerhet och att alla åtgärder som vidtas är baserade på en noggrann riskbedömning. Situationen kräver tålamod och samarbete från allmänheten.

Polisen tackar för allmänhetens hjälp med att rapportera observationer och följa anvisningar. Denna händelse understryker vikten av att vara uppmärksam på sin omgivning och att omedelbart rapportera misstänkta föremål eller aktiviteter till polisen. Det är genom ett aktivt samarbete mellan polisen och allmänheten som vi kan skapa ett tryggare samhälle. Avspärrningarna kommer att påverka kollektivtrafiken och trafiken i centrala Malmö under en längre tid. Resenärer uppmanas att planera sina resor och räkna med förseningar





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Misstänkt föremål i Göteborg – tonåring gripenEn pojke i övre tonåren har gripits sedan han kastat ifrån sig ett misstänkt farligt föremål i Göteborg, natten till valborgsmässoafton.

Read more »

– lag, medlemmar och sponsorer vill rädda ligaspelKrismöte samlade hela Malmö FBC som nu har ett par dagar att rädda damlaget.

Read more »

Sammanfattning av aktuella händelserEn blandning av nyheter från hela landet, inklusive ett misstänkt farligt föremål i Malmö, en dödsolycka, vädervarningar, bevattningsförbud och uppdateringar kring ett mordfall.

Read more »

– Larm om misstänkt farligt föremål i MalmöPolisen har larmats om ett misstänkt farligt föremål i centrala Malmö. Avspärrningar har upprättats vid korsningen Föreningsgatan/

Read more »

Flera händelser runt om i landet: Misstänkt våldtäkt, bombskydd, dödsolycka och vädervarningarEn sammanfattning av flera nyhetshändelser från fredagen, inklusive en misstänkt våldtäkt i Kungsbacka, ett farligt föremål i Malmö, en dödsolycka i Trollhättan, vädervarningar för Lapplandsfjällen och ett bevattningsförbud på Gotland.

Read more »

Misstänkt farligt föremål i centrala Malmö – stora avspärrningarEtt misstänkt farligt föremål har hittats i centrala Malmö. Gator har spärrats av och boende inryms, meddelar polisen. Ett VMA är utfärdat. Det ska enligt uppgifter till TV4 Nyheterna handla om en handgranat som inte detonerat.

Read more »