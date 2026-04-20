Misstänkt insiderhandel kopplas till Trumps uttalanden och börsrörelser

En granskning från BBC visar hur plötsliga börsrörelser och vadslagning sker i direkt anslutning till Donald Trumps uttalanden, vilket väckt misstankar om illegal insiderinformation.

En omfattande granskning genomförd av BBC har kastat ljus över en oroväckande trend kopplad till Donald Trump s uttalanden och deras direkta inverkan på de globala finansmarknaderna. Det har vid upprepade tillfällen framkommit att personer genomfört extremt lönsamma affärer på börsen och via vadslagningssajter i direkt anslutning till Trumps oväntade utspel. Mönstret är så tydligt att det väckt starka misstankar om systematisk insiderhandel.

Genom att analysera specifika tidpunkter för Trumps uttalanden har journalister kunnat identifiera en genomgående trend där stora handelsvolymer sker bara minuter eller timmar innan informationen blir offentlig. Ett slående exempel rör Irankonflikten och dess påverkan på oljepriserna. Den 9 mars noterades en massiv spekulation i ett prisfall på olja bara 45 minuter innan Trump meddelade CBS News att kriget i stort sett var över. Denna tajming är statistiskt osannolik och tyder på att någon haft förhandskännedom om vad presidenten avsåg att säga. Samma fenomen observerades i april 2025 när Trump plötsligt pausade sina chocktullar, vilket ledde till en historisk börsrusning som gynnade de som agerat på marknaden strax innan. Utöver den traditionella börshandeln har även plattformen Polymarket, där användare satsar pengar på politiska händelser, blivit en arena för misstänkt insideraktivitet. Stora summor har satsats på händelseförlopp rörande krisen i Venezuela i januari och inledningen av Irankriget i februari. Experter är splittrade i sin bedömning av fenomenet. Medan vissa bedömare menar att det rör sig om sofistikerad algoritmhandel där aktörer blivit extremt skickliga på att tolka Trumps mönster och signaler, är den rådande uppfattningen bland finansiella experter att det rör sig om ren och skär illegal insiderhandel. Problemet ligger dock i bevisföringen och de juridiska ramverk som reglerar finansmarknaden i dagens digitaliserade och globaliserade värld. Att knyta ett specifikt insiderbrott till en läcka inifrån Trumps innersta krets är en nästintill övermäktig uppgift för de finansiella tillsynsmyndigheterna. Paul Oudin, professor vid ESSEC Business School och expert på reglering av finansmarknader, är pessimistisk gällande möjligheten att få rättslig prövning i dessa fall. Han betonar att dagens lagstiftning är otillräcklig för att hantera den typ av informationsläckage som sker via sociala medier och informella kanaler. Enligt Oudin kommer myndigheterna sannolikt inte att väcka några åtal då de saknar verktyg för att spåra den ursprungliga källan till informationen. Utmaningen ligger i att bevisa att en transaktion har gjorts baserat på konfidentiell information snarare än på kvalificerade gissningar eller politisk analys. Detta skapar en farlig gråzon där makthavare och deras kontakter kan berika sig på marknadens bekostnad utan rädsla för repressalier. Diskussionen om hur man ska skydda finansmarknadernas integritet i en tid präglad av politisk instabilitet och snabba digitala flöden kommer därför att fortsätta vara en brännande fråga för internationella tillsynsorgan framöver





