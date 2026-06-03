Misstänkt kidnappare i Frankrike - 11-åringen försvunnen sedan fyra timmar

En stor sökinsats pågår i Frankrike efter att en 11-årig flicka försvunnit. Hennes vän, pappa, misstänks för att ha kidnappat henne. Den misstänkte mannen har åtalats för kidnappning och olaga frihetsberövande av ett barn under 15 år. Fyra timmar efter att flickan försvann slog hennes föräldrar larm och en stor sökinsats inleddes. Mer än 170 gendarmer deltog i sökandet med hundar, drönare och helikopter. Även dykare och frivilliga har deltagit i sökinsatsen.

Hennes vän, Lyhannas, pappa misstänks för att ha kidnappat henne. Hon sågs senast klockan 15.05 när hon lämnade sin mellanstadieskola i Fleurance , cirka 80 kilometer nordväst om Toulouse.

Fyra timmar senare slog föräldrarna larm. En stor sökinsats inleddes och pågår fortfarande. Den misstänkte mannen, som franska medier kallar Jérôme B, 41, påstår att han släppte av henne vid en simhall. Han greps strax efter larmet och har nu åtalats misstänkt för kidnappning och olaga frihetsberövande av ett barn under 15 år - brott som kan ge upp till 30 års fängelse.

Den misstänkte mannen Jérôme B, 41. Lyhannas familj har uppgett för AFP att familjerna har känt varandra i åratal. För några månader sedan deltog Lyhanna i ett pyjamasparty hemma hos familjen. Enligt familjens advokat, François Roujou de Boubée, väckte pappans ”olämpliga beteende” under övernattningen oro hos 11-åringens föräldrar.

Oron ledde till att föräldrarna bröt all kontakt med honom, har deras advokat François Roujou de Boubée sagt. En massiv sökinsats har genomförts i närområdet för att hitta flickan. På måndagen deltog över 170 gendarmer i sökandet, med hundar som genomsökte marken samt drönare och helikopter i luften. Även dykare har sökt i en närliggande flod, och frivilliga har deltagit i sökinsatsen.

— Detta är ett tidskrävande arbete. Terrängen är ganska svår, så vi genomför uppdrag som är långdragna och mödosamma. Men det är vad vi är skyldiga Lyhanna, vad vi är skyldiga hennes familj och vad vi är skyldiga invånarna i Fleurance, säger militären Philippe de Laforcade till franska medier.





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