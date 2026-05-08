Misstänkt ryskt skuggfartyg bordat utanför Trelleborg – kaptenen släppt ur häktet

Ett misstänkt ryskt skuggfartyg, Sea Owl 1, bordades av Kustbevakningen och polisen utanför Trelleborg. Kaptenen greps och häktades men släpptes senare. Åklagaren har inte kunnat bevisa att kaptenen var medveten om de falska fartygshandlingarna, men fartyget är fortfarande belagt med nyttjandeförbud.

Bordningen av det misstänkta ryska skuggfartyget Sea Owl 1 ägde rum strax efter klockan 20.30 på torsdagskvällen den 12 mars. Kustbevakning en och polisen genomförde då en kontroll på svenskt territorialvatten utanför Trelleborg .

Fartyget misstänktes bland annat för att vara falskflaggat för att undvika de sanktioner som drabbat landet. Kaptenen greps och häktades, men släpptes från häktet den 7 maj. Under häktestiden har åklagaren, tillsammans med utredarna, försökt bevisa att den ryske befälhavaren var medveten om att fartygets handlingar, inklusive den så kallade flaggstatshandlingen som visar i vilket land fartyget är registrerat, var falska. Sea Owl 1 ligger för ankar utanför Trelleborg och är belagt med internationellt nyttjandeförbud av Transportstyrelsen.

Fartyget påstods vara registrerat i Komorerna, något som landet har förnekat i skriftväxling med Utrikesdepartementet. Landets sjöfartsmyndighet har uppgett att fartygets registrering är falsk. Senioråklagare Adrien Combier-Hogg, som är särskild sjöåklagare för södra Sverige, har inte kunnat bevisa tillräckligt uppsåt för att kunna åtala kaptenen. Däremot är det åklagarens bestämda uppfattning att fartygshandlingarna är falska och att fartyget inte är registrerat där det påstås vara registrerat.

Det finns en del andra handlingar som talar för detta. Kaptenen, som nu har släppts ur häktet, blir ändå straffad, dock betydligt lindrigare än om åklagaren hade kunnat bevisa att han känt till att fartygshandlingarna var falska. Åklagaren har utfärdat ett strafföreläggande för ett brott som kaptenen begick i samband med att Kustbevakningen skulle borda fartyget. Då kallades fartyget upp via VHF-radio och beordrades att sakta in och stanna, så att Kustbevakningens personal skulle kunna ta sig ombord.

Man är skyldig att stanna, precis som när polisen ska stoppa ett fordon på vägen. Men kaptenen vägrade och fartyget med dess besättning var chanslös. De skulle inte ha kunnat komma undan. Dessutom fanns enheter från Försvarsmakten redo att ingripa.

När Kustbevakningens personal till slut lyckades ta sig ombord och upp på kommandobryggan fortsatte kaptenen att vägra, men till slut blev det stopp. Fartyget tvingas dock ligga kvar utanför Trelleborg. Detsamma gäller det andra misstänkta skuggfartyget Caffa som var falskregistrerat i Guinea. Båda fartygen är belagda med internationellt nyttjandeförbud av Transportstyrelsen och måste ha lagliga registreringar innan de tillåts lämna svenskt vatten





