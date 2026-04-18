En 57-årig man har identifierats som den misstänkta skytten i en våldsam händelse i Kiev. Mannen, som tidigare dömts för ett våldsbrott, tros ha tänt eld på sin lägenhet innan han öppnade eld på allmän plats och tog gisslan i en matbutik. Fyra personer dog och flera skadades, inklusive en 12-årig pojke vars föräldrar också dödades. Mannens bakgrund utreds, inklusive misstänkta kopplingar till Ryssland.

Ukrainska myndigheter har nu identifierat den misstänkta personen bakom det dödliga skjutdådet och gisslantagandet i Kiev . Det rör sig om en 57-årig man vid namn Dmitrij Vasilievich Vasilchenkov, som enligt uppgifter tidigare dömts för ett uppmärksammat våld sbrott.

Händelseförloppet som ledde fram till attacken beskrivs som särskilt upprörande. Efter att ha tänt eld på sin egen lägenhet tog mannen med sig sitt halvautomatiska jaktvapen ut på gatan och började skjuta slumpmässigt mot förbipasserande. Enligt vittnesuppgifter och polisrapporter avrättade han flera personer mitt på öppen gata. Skräckscenariot eskalerade ytterligare när mannen barrikaderade sig i en matbutik och tog flera personer som gisslan. Hans förehavanden fångades på övervakningskameror, vilket ger en kuslig inblick i händelsernas utveckling.

Efter cirka 40 minuters förhandlingar med polisen hördes ett skott inifrån butiken. Detta ledde till att polisen stormade byggnaden. Tyvärr hade en av gisslan redan avlidit av sina skador. Sammantaget rapporteras fyra personer ha dödats till följd av skjutningen. Dessutom skadades fjorton personer, varav en 12-årig pojke som förlorade båda sina föräldrar i attacken. Fyra ur gisslan lyckades räddas ur den livsfarliga situationen.

Den misstänkte skytten, Dmitrij Vasilievich Vasilchenkov, beskrivs i ukrainska medier som en person med en komplex bakgrund. Han är född i Moskva och har enligt uppgifter bott i flera år i städerna Bachmut och Donetsk innan han bosatte sig i Kiev. Hans kopplingar till Ryssland utreds nu noggrant. Det finns information om att han nyligen haft aktiva bankkonton i Ryssland och att han vid flera tillfällen korsade gränsen till Ryssland under år 2016. Denna information stärker misstankarna om potentiella utländska influenser eller motiv bakom dådet.

En specifik händelse som lyfts fram är ett filmat slagsmål som inträffade i en videobutik i Kiev under 2023. Där ska Vasilchenkov ha gått till fysisk attack mot en annan man som stod i kö. Ett vittne, som uppger sig vara samma person som misshandlades av skytten, beskriver situationen: Tydligen hade han ett ryskt pass. Det går rykten om att han innan han gick ut för att skjuta folk i Kiev brände ner sin lägenhet. Jag vet inte, kanske blev han ännu mer galen efter den situationen. Dessa uttalanden pekar på en person med en historia av våldsamt beteende och möjligen en ökande psykisk instabilitet.

Utredningen kring Vasilchenkovs motiv och bakgrund pågår intensivt. Polisens prioritet är att samla all tillgänglig information om mannen och hans bakgrund för att kunna fastställa orsakerna till den extrema våldshandlingen. Att han sedan tidigare är dömd för brott bekräftar en historia av våldsamt beteende som nu kulminerat i en masskjutning. Myndigheterna arbetar för att kartlägga hans nätverk, hans eventuella politiska eller ideologiska kopplingar, samt hans psykiska tillstånd vid tidpunkten för dådet. Branden i lägenheten innan attacken är en detalj som ytterligare komplicerar bilden och kan indikera ett planerat förfarande eller en sista desperat handling.

Den samlade bilden är att händelsen i Kiev inte bara är en isolerad incident, utan en handling som har rötter i en individs våldsamma förflutna och potentiellt komplexa kopplingar. Ukrainska säkerhetstjänster arbetar på högvarv för att ge svar till de drabbade och förhindra liknande tragedier i framtiden. Utredningen kommer att fokusera på att förstå hela vidden av Vasilchenkovs handlingar och eventuella medbrottslingar eller påverkansfaktorer.





