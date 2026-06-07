Misstänkt terrorattack i Israel - minst en död och flera skadade

En misstänkt terrorattack i centrala Israel har lett till minst en död och flera skadade. Polisen söker efter en av två skyttar som tros vara på fri fot. Säkerhetsministern kräver dödsstraff.

Minst en person har dödats och flera har skadats i en misstänkt terrorattack i centrala Israel, rapporterar israeliska medier. Attacken inträffade på måndagsmorgonen och omfattade skjutningar på minst tre platser, bland annat en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nordost om Tel Aviv nära den så kallade säkerhet sbarriären som utgör gränsen till ockuperade Västbanken .

Enligt polisen har en av två skyttar neutraliserats, medan den andre tros ha flytt till bosättningen Tzur Yitzhak. Militären har beordrat invånarna i området att stanna inomhus och en varning för terroristinfiltration har utfärdats även i närbelägna Tzur Natan. Hittills uppges minst fem personer vara skadade, varav flera allvarligt. Sjukvårdspersonal arbetar på platsen för att ge akut vård.

Den misstänkta attacken har chockat landet och väckt starka reaktioner från politiskt håll. Itamar Ben-Gvir, Israels ultrakonservative nationella säkerhetsminister, kräver dödsstraff för gärningspersonerna. I mars röstade Knesset, det israeliska parlamentet, ja till ett kontroversiellt lagförslag som inför dödsstraff för terrorister. Lagförslaget har kritiserats hårt av människorättsorganisationer, som menar att det i praktiken riktar sig mot palestinier och inte mot israeler.

Attacken sker mot en bakgrund av ökade spänningar mellan israeler och palestinier. Under de senaste månaderna har våldet eskalerat i Västbanken och Östra Jerusalem, med upprepade sammandrabbningar och militära räder. Israels armé har ökat sin närvaro i området och infört vägspärrar. Samtidigt pågår diplomatiska ansträngningar från omvärlden för att dämpa konflikten.

USA har uttryckt oro över våldet och uppmanat till återhållsamhet. Europeiska unionen har fördömt attacken och krävt att de skyldiga ställs inför rätta. Även grannländer som Jordanien och Egypten har reagerat med fördömande. Invånarna i de drabbade områdena lever i rädsla och många har valt att stanna inomhus.

Skolor har stängts och kollektivtrafiken har begränsats. Polisen har uppmanat allmänheten att vara vaksam och rapportera misstänkta aktiviteter. Jakten på den andra skytten pågår intensivt med hjälp av helikoptrar och markstyrkor. Säkerhetsstyrkorna har omringat Tzur Yitzhak och genomför dörr-till-dörr-sökningar.

Bakgrunden till attacken är ännu oklar, men enligt preliminära uppgifter kan det röra sig om en koordinerad attack från palestinska militanta grupper. Hamas, som styr i Gaza, har inte tagit på sig ansvaret men hyllade attacken som en hjältedåd. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har kallat till ett extra säkerhetsmöte och förväntas hålla ett tal till nationen senare under dagen. Många israeler kräver nu hårdare tag mot terrorismen, medan andra varnar för att dödsstraffet kan leda till en upptrappning av våldet.

Oavsett utfall har denna attack djupa politiska och sociala implikationer för regionen. Den internationella reaktionen blir avgörande för hur situationen utvecklas. Samtidigt fortsätter vardagen för miljontals israeler att präglas av osäkerhet och hotet om nya attacker. Landets säkerhetstjänst Shin Bet har höjt beredskapen till högsta nivå.

Polisen uppmanar allmänheten att undvika folksamlingar och att vara uppmärksamma på omgivningen. Myndigheterna har även inrättat en krisledningscentral för att koordinera insatserna. Denna attack påminner om tidigare terrorattacker i Israel, som den i Tel Aviv 2022 där två personer dödades. Trots omfattande säkerhetsåtgärder fortsätter hotet att vara reellt.

Många experter menar att den politiska situationen i regionen måste lösas för att få slut på våldsspiralen. Tills dess kommer israeler och palestinier att fortsätta leva med risken för nya attacker. Den misstänkta terrorattacken har väckt debatt om Israels säkerhetspolitik och dödsstraffets vara eller icke vara. Oavsett åsikter är en sak säker: händelsen kommer att få långtgående konsekvenser för både israeler och palestinier





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