Misstänkt vid korrespondentmiddagen siktade på Trumps administration – våldsamheter runt om i världen

En 31-årig man har erkänt att han ville skada eller döda personer i Trumps administration vid skottlossningen vid korrespondentmiddagen. Samtidigt rapporteras om våld i Colombia, Mali, Finland och Sverige.

En 31-årig man, misstänkt för skottlossningen vid korrespondentmiddagen i Washington D.C. , har enligt uppgifter till CBS News uppgett att hans mål var att skada eller döda personer inom Donald Trump s administration.

Två källor med insyn i utredningen bekräftar detta. Händelsen skedde vid Washington Hilton, där den misstänkte var gäst. Polisen undersöker nu omständigheterna kring skottlossningen och vad den misstänkte hade med sig in på platsen. New Yorks borgmästare Zohran Mamdani har uttryckt lättnad över att presidenten och övriga gäster vid Vita husets korrespondentmiddag är oskadda och har tidigare träffat president Trump vid flera tillfällen.

Utöver skottlossningen i USA rapporteras om våldsamheter på flera andra platser i världen. I sydvästra Colombia har en bombattack dödat sju personer och skadat över 20, i en region som präglas av oro inför det kommande presidentvalet. Myndigheterna skyller attacken på avhoppare från den upplösta Farc-gerillan. I Mali pågår strider mellan militären och jihadistgrupper, med skottlossningar rapporterade runt huvudstaden Bamako och nära flygplatsen.

Jihadiströrelsen JNIM och tuaregrebeller har tagit på sig attackerna. Även i Finland har incidenter inträffat, där minst ett barn och två vuxna har bitits av hundar på en husdjursmässa, och ett slagsmål med flera inblandade har rapporterats i Norrköping, Sverige. En person har gripits misstänkt för misshandel. Vid sidan av dessa våldshändelser har även andra nyheter dominerat rubrikerna.

Kung Carl Gustaf har bekräftat att han avser att fortsätta som Sveriges kung så länge han orkar, efter att frågan om hans framtid blivit mer aktuell efter drottning Margrethes abdikering i Danmark. USA:s president Donald Trump har köpt obligationer för motsvarande 470 miljoner kronor, vilket granskas av myndigheter för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår. Slutligen har den svenska operasångerskan Busk Margit Jonsson, en framstående sopran från 1950- och 60-talen, avlidit.

Händelserna visar på en komplex världsbild med både politiskt motiverat våld, vardagliga incidenter och personliga förluster





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Misstänkt i Borlänge försatt på fri fotPojken som tidigare misstänktes för grovt olaga hot i Borlänge är försatt på fri fot. Man lägger också ner förundersökningen. – Det bedöms istället att uppgifterna byggde på misstolkningar och en felaktig ryktesspridning, säger kammaråklagare Joel Henning.

Read more »

Pojke inte längre misstänkt för olaga hot i BorlängeJobbar som webbredaktör. Innan jag började på Expressen 2020 arbetade jag bland annat på SVT, Ekot, P3 och Borås tidning. Har en magisterexamen i journalistik från Göteborgs universitet.

Read more »

– Vargar döda i Italien – misstänkt förgiftade18 vargar har hittats döda på flera platser i och runt nationalparken Abruzzo, Lazio och Molise i centrala Italien, rapporterar Sky News.

Read more »

Årets Kock anhållen misstänkt för mord på sin fruÅrets Kock, MacDonald, har anhållits efter att hans fru hittats död på universitetets campus efter ett våldsamt slagsmål med polisen. Han har erkänt att han avsiktligt dödade sin fru.

Read more »

Misstänkt hämndaktion mot Rögles hotell inför finalenInför den andra SM-finalen mellan Skellefteå och Rögle inträffade en misstänkt hämndaktion utanför Rögles hotell i form av ett långvarigt fyrverkeri. Händelsen påminner om en liknande incident för två år sedan när lagen möttes i SM-final. Skellefteås tränare ser det som en mindre distraktion.

Read more »

– Misstänkt grovt brott i NorrköpingPolisen har larmats om en grovt brott i stadsdelen Hageby i Norrköping. Flera enheter är på plats.

Read more »