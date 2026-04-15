Amerikanska myndigheter utreder potentiella insideraffärer kopplade till Donald Trumps plötsliga politiska utspel, särskilt gällande Iran-konflikten och oljepriser. Utredningen fokuserar på perioder med kraftigt ökad handel strax före avgörande besked, vilket väcker frågor om användning av icke-offentlig information. Samtidigt presenteras ny teknik för energieffektiva luftridåer som en lösning för att minska energiförluster i byggnader.

Inför Donald Trump s skiftande politiska uttalanden har misstänkta, väl tajmade affärer uppmärksammats och utreds nu av amerikanska myndigheter . Handeln har granskats på marknadsplatser som drivs av CME Group och Intercontinental Exchange. Myndigheten har begärt detaljerad handelsdata, inklusive identifiering av de som genomfört transaktionerna. Enligt uppgifter granskas minst två tillfällen under en tvåveckorsperiod där handelsvolymerna ökade markant strax före viktiga politiska besked. Misstankarna rör möjlig användning av insiderinformation, kopplad till Trumps vändningar i Iran-konflikten. De senaste veckorna har oljepriserna visat stor volatilitet i samband med spekulationer om transporter genom Hormuzsundet. Den 23 mars handlades olje- och aktieterminer för miljardbelopp bara femton minuter innan Trump meddelade att planerade attacker mot iransk energiinfrastruktur skulle skjutas upp. Detta besked ledde till att oljepriserna sjönk och börserna steg.

En annan incident som utreds inträffade strax före Trumps tillkännagivande den 7 april om en två veckor lång vapenvila. Även då föregick ökad handel ett prisfall på både olja och naturgas. Två demokratiska senatorer har uppmanat myndigheten att utreda eventuella oegentligheter. Samtidigt har Vita huset internt varnat anställda för att handla baserat på känslig information. Tillsynschefen vid amerikanska myndigheten, David Miller, uppgav i slutet av mars att myndigheten övervakar handeln efter potentiella oegentligheter, utan att kommentera enskilda fall. Utredningen omfattar bland annat handel med WTI-olja på Nymex i New York samt Brent-olja som handlas i London, där även brittiska tillsynsmyndigheter kan komma att involveras.

Parallellt med dessa utredningar sker teknologisk utveckling inom området energieffektivitet. Luftridåer, som traditionellt använts för att minska drag och skapa behagligt inomhusklimat, utvecklas nu snabbt. Företaget Berner utvecklar och tillverkar högpresterande luftridåer för kommersiella och industriella fastigheter globalt. Mikael Nordberg, en representant för Berner, förklarar att luftridåer kan minska förluster av värme och kyla genom att upprätthålla en klimatbarriär vid entréer, vilket samtidigt förbättrar komforten för personer i byggnaden. En betydande innovation är företagets digitala styrsystem, Intelliswitch, som ersätter enklare av- och på-lösningar med ett fullt uppkopplat system. Denna plattform stöder anslutning via Bluetooth, Wi-Fi och Ethernet och kan integreras direkt med fastighetens befintliga styr- och övervakningssystem. Detta möjliggör för fastighetsförvaltare att integrera luftridåerna som en del av byggnadens övergripande energistrategi.

Den digitala styrningen bidrar även till en mer intelligent drift. Väderanpassade inställningar justerar automatiskt luftflödet baserat på utomhustemperatur och tryckskillnader vid entréer. Dessutom förenklar mobilappen Berner AIR både installation och drift. Installatörer kan konfigurera systemen vid idrifttagning, medan driftorganisationen kan övervaka och justera flera enheter på distans. Mikael Nordberg betonar att minskade energiförluster vid entréer leder till lägre kostnader för uppvärmning och kylning, samtidigt som stabila inomhustemperaturer bibehålls. Sedan 1956 har Berner tillverkat luftridåer som är AMCA-certifierade och uppfyller gällande energikrav. Digital styrning via Intelliswitch™ finns tillgänglig på utvalda modeller. År 2025 meddelade Berner att de utökar sin tillverkningskapacitet i USA och etablerar verksamhet i Sverige





