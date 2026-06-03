Mistänkt för människorov och mordförsök gripande avbruten

En man är misstänkt för människorov och försök till mord. I samband med gripandet påträffades två andra personer i bilen, som fördes till sjukhus. Polisen undersöker nu brottsplatsen och polisens agerande.

En man är misstänkt för människorov och försök till mord. I bilen färdades ytterligare två personer, som förts till sjukhus. Polisen vill inte kommentera om passagerarna var de misstänkta brottsoffren.

Vid 20.20-tiden på tisdagskvällen larmades polisen om ett misstänkt människorov och mordförsök. Sökandet efter en misstänkt bil inleddes och vid 22-tiden hade polisen lokaliserat bilen på väg 73, strax norr om Nynäshamn. Polisen inledde ett efterföljande av bilen, som efter ett par minuter körde in i vägräcket på motorvägen. I samband med att mannen som kört bilen skulle gripas inträffade något som gjorde att polisen avbröt operationen.

I bilen påträffades ytterligare två personer. Polisen vill inte kommentera vare sig ålder eller kön eller om de betraktas som brottoffer. De fördes till sjukhus och bedöms inte ha livshotande skador. Polisen har arbetat på plats under natten.

Drönare, helikopter, tekniker och ett stort antal patruller har satts in för att undersöka brottsplatsen. Den avspärrade sträckan är två kilometer lång. - Vi har i nuläget ingen prognos om när avspärrningen kan hävas, säger polisens presstalesperson till DN vid 06-tiden på onsdagsmorgonen. Parallellt med utredningen kring människorov och försök till mord som inleddes i går utreds nu polisens agerande av avdelningen för Särskilda utredningar, SU, vilket är rutin när polisen skjutit verksanseld





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Människorov Mordförsök Gripande Brottsplats Polisens Agerande

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