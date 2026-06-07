Mitch Marner sätter rekord med historiskt hattrick i Stanley Cup-final

I en dramatisk Stanley Cup-final match sätter Mitch Marner rekord med det snabbaste hattricket någonsin i finalen medan Carolina svarar tillbaka med egna rekord. Matchen avgörs i förlängning.

Mitch Marner gjorde historiskt med ett hattrick under den tredje matchen i Stanley Cup -finalen. Vegas, som var hemmalag, börjande andra perioden med två bortdömda mål innan Tomas Hertl äntligen spräckte nollan i powerplay.

Marner gjorde tre mål på sex minuter och tio sekunder - det snabbaste hattricket i Stanley Cup-finalens historia. Men kvällen innehöll fler rekord. Under tredje perioden svarade Carolina med tre mål på endast 39 sekunder, också ett nytt rekord för snabbaste tre mål i finalen. Med godtimning kvar kvitterade Andrei Svechnikov för Carolina och reducerade till 4-4.

Matchen gick till förlängning och avgörandet kom i den andra förlängningsperioden när Shea Theodores skott blev mål. Marner kommenterade att det var en berg- och dalbana men att vinnandet var det viktigaste





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