En omfattande förstudie visade att behoven på Norrtälje sjukhus var betydligt större än tidigare bedömt. Mittenkoalitionen har därför beslutat att satsa 750 miljoner kronor på en etappvis utbyggnad, med stöd av regionala partier, samtidigt som kritiken från Sverigedemokraterna har väckt debatt.

Behovet av en omfattande utbyggnad av Norrtälje sjukhus har under lång tid varit tydligt för både vårdgivare och invånare i regionen. När Mittenkoalitionen inledde arbetet med att modernisera och utöka sjukhuset under 2023 blev det snabbt klart att tidigare uppskattningar av kapacitetsbehoven kraftigt hade underskattats.

En grundlig förstudie visade att både patientvolymen och de medicinska tjänsterna kräver en betydligt större investering än vad som tidigare avsatts. På grund av dessa fynd beslutades det att utbyggnaden skulle föras upp till 750 miljoner kronor och genomföras i flera etapper för att möjliggöra en kontrollerad och ekonomiskt hållbar utveckling. Regionala beslutsfattare, däribland representanter för Sverigedemokraterna, stödde den ursprungliga planen när den godkändes i december förra året, utan att någon av partierna föreslog extra finansiering eller förändrade grundförslaget.

Trots det breda politiska stödet har Sverigedemokraterna, endast ett halvt år efter att beslutet fattades, uttryckt kritik mot processen. Partiet har ännu inte presenterat några konkreta förslag om ytterligare medel för utbyggnaden i sin egen budget, vilket gör deras protester särskilt märkliga i förhållande till deras tidigare ställningstagande.

Mittenkoalitionen understryker vikten av en etappvis strategi: genom att bygga i steg kan man undvika att låsa in sjukhuset i en fast struktur som hindrar framtida expansion, samtidigt som man säkerställer att skattebetalarnas pengar används ansvarsfullt. Detta är en viktig princip för att garantera att den framtida kapaciteten inte blir komprometterad och att sjukvårdspersonalen får de bästa möjliga förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Den första etappen av projektet är nu redo att påbörjas, och planeringen för nästa steg står i kö i väntan på att ekonomiskt utrymme blir tillgängligt. Det är ett ansvarigt tillvägagångssätt som syftar till att undvika överbyggnation och samtidigt skapa flexibilitet för framtida behov. Norrtäljeborna och sjukhusets personal förtjänar en politik som sätter verkliga resultat framför tomma löften, med tydliga planer och finansiella ramar.

Med Mittenkoalitionens ledarskap och engagemang i projektet kan man förvänta sig att den planerade utbyggnaden genomförs enligt tidsplanen och att Norrtälje sjukhus fortsätter att växa och förbättras för att möta regionens hälsobehov på ett hållbart sätt





