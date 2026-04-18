Mjällby AIF triumferar hemma – 3–0 mot Brommapojkarna ger välbehövliga poäng och självförtroende

Mjällby AIF tog säsongens första poäng och mål när de besegrade Brommapojkarna med 3–0. Ludwig Malachowski, Jacob Bergström och Abdoulie Manneh stod för målen i en första halvlek som avgjorde matchen. Trots segern finns det en oro kring en skadad målskytt och en del självkritik.

Mjällby AIF har släppt den tidiga måltorkan och visade skärpa redan i den första halvleken när de besegrade Brommapojkarna med 3–0. Denna seger ger inte bara välbehövligt självförtroende utan är också strategiskt viktig inför den kommande perioden med täta matcher. Viktor Gustafson, en av spelarna i Mjällby, underströk vikten av denna prestation efter matchen.

Fansens tålamod sattes på prov under 185 minuter den här säsongen innan den efterlängtade första fullträffen kom. Ludwig Malachowski stod för den historiska händelsen när han med ett precist högerskott öppnade Mjällbys målkonto i allsvenskan 2026. Glädjen skulle snart växa sig större för hemmalaget. Innan halvtidspausen hade Jacob Bergström och Abdoulie Manneh utökat ledningen, vilket cementerade slutresultatet till 3–0.

För motståndarna Brommapojkarna var det en tung eftermiddag. 'Det är tufft. De dödar oss i första halvlek sedan är det slut på det', konstaterade Brommapojkarnas Simon Strand.

Trots segern fanns det också utrymme för självkritik inom Mjällby. Viktor Gustafson uttryckte att prestationen kunde ha varit ännu bättre: 'Jag tycker fortfarande att det var för dåligt. Vi skulle kunna hålla bollen mer och spela bättre. Men det är godkänt i alla fall'.

Den positiva känslan från segern överskuggades dock delvis av en oroande händelse. Bilder på 3–0-målskytten Abdoulie Manneh spreds där han satt ner på gräset i början av den andra halvleken. Han fick vård på planen och byttes sedan ut, vilket inger oro för hans hälsa och framtida spel.

Denna match markerade inte bara Mjällbys första mål för säsongen utan också deras första poäng. Nu blickar laget framåt mot nästa utmaning, en bortamatch mot Gais





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malte Lundmark historisk – först till 30 poäng i ett slutspelVarit på Expressen sedan 2008. Först: Redaktör på sportredaktionen. De senaste åren: Innebandyreporter. Nu: Samordnare för Expressens livesport.

Read more »

Mjällby AIF:s Axel Norén om tuffa starten och landslagsdrömmarnaMittbacken Axel Norén reflekterar över Mjällby AIF:s tunga inledning på allsvenskan med noll poäng efter två matcher. Han betonar vikten av hårt arbete och att tro på lagets idé för att vända trenden. Norén talar även om sin tidigare landslagsuttagning och hur hans nuvarande fokus ligger helt på att prestera för Mjällby.

Read more »

Aksums svar på Therns kritik: 'Det låter konstigt' - AllsvenskanKarl Marius Aksum håller inte med experten Simon Thern om att Mjällby AIF förlorade rättvist senast. Maif-tränaren vill dock att laget undviker snabba mål igen. - Det är speciellt, säger Aksum till Fotbollskanalen.

Read more »

Fotboll: Efter tuffa allsvenska starten – islossning för Mjällby mot BPFörra säsongen tog Mjällby ett smått sensationellt SM-guld. Men 2026 års allsvenska inleddes tufft – med två raka förluster. Men i dag kom både årets första mål och första seger. – Vi visste att vi var tillräckligt bra för att komma tillbaka till vinnarspåret, säger Viktor Gustafsson.

Read more »

FEM SPANINGAR: 'Klar Mjällby-seger utan att övertyga ' - AllsvenskanHÄLLEVIK. Mjällby AIF besegrade BP med 3-0 och tog första segern i allsvenskan. Här är Fotbollskanalens Erik Hadzics fem spaningar från matchen.

Read more »

Islossning för Mjällby – körde över BPDen regerande mästaren hade inlett med två raka förluster. På lördagen kom vändningen för Mjällby. – De dödar oss, säger BP:s Simon Strand till TV4.

Read more »