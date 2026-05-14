Mjällby AIF vinner cupfinal mot Hammarby med 2–1

Blekingeklubben vann cupfinalen mot Hammarby på neutral plan i Solna med 2–1 i en jämn och tät tillställning. Jacob Bergström blev stor hjälte när han sköt in segermålet strax före pausvilan på en blixtsnabb kontring från Mjällby.

Det är få förunnat att vinna en enda titel i sin karriär. Nu har Mjällby AIF vunnit två, säger Tom Pettersson till Viaplay. Blekingeklubben vann cupfinalen mot Hammarby på neutral plan i Solna med 2–1 i en jämn och tät tillställning.

Jacob Bergström blev stor hjälte när han sköt in segermålet strax före pausvilan på en blixtsnabb kontring från Mjällby. Hammarby bjöd på en skaplig forcering i slutet men kom inte närmare än ett stenhårt skott i ribban av Montander Madjed i den 86:e minuten. Sista minuten blev stökig. I den 100:e minuten blev Viktor Gustafson utvisad efter att ha dragit Nikola Vasic i håret.

Därefter skrek Hammarby på straff när Paolos Abraham gick omkull, men av reprisbilderna att döma försökte sig anfallaren på en rövare när han föll väldigt enkelt. – Det är fruktansvärt att sitta där på bänken... när han drar den i ribban känns det som att den är på väg in hela vägen. Det kändes som att tiden stod still, säger Pettersson. Titeln är Mjällbys andra på bara ett halvår efter att klubben vann SM-guld i höstas. Senare i sommar ska de ut och spela Champions League-kval





