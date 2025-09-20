Mjällby om Celtic: Storleken underskattas i Sverige – och rivaliteten är djup

Johan Mjällby berättar om sin tid i Celtic, klubbens storlek, rivaliteten med Rangers och upplevelserna på och utanför planen. Han förklarar varför Celtic inte får den respekt klubben förtjänar i Sverige och reflekterar över de unika upplevelserna som präglade hans tid i klubben.

Mellan åren 1998 och 2004 var Johan Mjällby en centralfigur i den skotska fotbollsklubben Celtic . Under sin tid i klubben uppnådde han stora framgångar, inklusive sju ligatitlar och en finalplats i Uefa Cupen 2003, där laget dock förlorade mot Porto. Trots dessa meriter och framgångarna för andra svenska spelare som Henrik Larsson, upplever Mjällby att klubbens storlek och betydelse underskattas i Sverige.

Han menar att det är förståeligt med tanke på den moderna fotbollens ekonomiska strukturer och de utmaningar Celtic står inför i konkurrensen med klubbar med betydligt större ekonomiska resurser. I en podcast intervju med Lundh, förklarar Mjällby att under hans tid i Celtic, var laget en betydande kraft i brittisk fotboll, strax efter Manchester United och Arsenal, innan de ekonomiskt starkare klubbarna som Chelsea, Manchester City och Newcastle tog över. Celtic visade sin styrka genom att nå finalen i Uefa Cupen och slå ut Liverpool i ett dubbelmöte, vilket underströk lagets kapacitet. Mjällby betonar dock att det var en helt unik upplevelse att inse klubbens historiska betydelse, tradition och kultur. \För Mjällby handlade Celtic om mer än bara fotboll, det var en upplevelse präglad av stark rivalitet och djupgående känslor, särskilt i mötena med lokalrivalerna Rangers. Den intensiva rivaliteten sträckte sig bortom planen och in i det dagliga livet, vilket ibland ledde till hot och obehagliga situationer. Mjällby berättar om den respekt han utvecklade för de komplexa dynamikerna och de säkerhetsåtgärder som krävdes för att hantera dessa känslor. Han understryker att han personligen aldrig kände sig hotad, men att han var medveten om den potential för aggression som fanns, särskilt med tanke på den religiösa aspekten och den starka kopplingen till klubbens supporterkultur. Han förklarar att även om det riktiga hatet kanske har mildrats något, så kvarstår en stark rivalitet, särskilt när Celtic för närvarande dominerar skotsk fotboll. Mjällby delar minnen från sin tid i klubben och reflekterar över den unika upplevelse det var att spela inför passionerade fans, men betonar också vikten av respekt och försiktighet utanför planen. \Mjällby delar också sin uppfattning om de ekonomiska skillnaderna i skotsk fotboll, där Celtic och Rangers dominerar scenen. Han beskriver det som två 'vithajar i en guldfiskskål', där kampen om titlar ofta avgörs mellan dessa två klubbar. Mjällby menar att denna dominans skapade en enorm hunger efter framgång, vilket ledde till att laget fokuserade starkt på att göra bra ifrån sig i Europa. Han beskriver Champions League-kvällarna på Celtic Park som en särskild höjdpunkt och ett privilegium. Han avslutar med att berätta om de starka banden han fortfarande har till klubben och den kärlek han känner för dess fans, vilket visar sig i möten med supportrar i Glasgow. Han delar också anekdoter om hur han hanterade möten med fans från båda sidor av rivaliteten, och hur detta återspeglade den djupa passion och lojalitet som omger Celtic och Rangers. Mjällby betonar att han är stolt över sin tid i Celtic och att han uppskattar den klubbens rika historia och de starka känslor som den väcker hos fansen





