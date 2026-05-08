Moa Lundgren överraskas med plats i skidlandslagets a-trupp

Efter fem år utanför a-landslaget får Moa Lundgren en oväntad chans att återvända. Hon reagerar med glädje och reflekterar över sin resa, inklusive skador och motgångar. En rolig twist uppstår när hon missar lagfotot och blir inklippt på bilden.

Moa Lundgren , 28 år, fick en oväntad födelsedagspresent när hon blev kallad upp till skidlandslagets a-landslagstrupp. Platsen öppnades efter att Jonna Sundling valde att lämna landslaget för att satsa i privat regi.

Lundgren, som tidigare missade OS men deltog i 16 världscuplopp och slutade elva i Tour de ski, var förvånad över beslutet. Jag var helt säker på att de bara skulle ta OS-truppen rakt av, så jag förväntade mig absolut ingenting. Det känns skitkul, säger hon. Det är första gången på fem år som Lundgren återvänder till a-landslaget.

De senaste åren har hon antingen varit i utvecklingslaget Team Bauhaus eller helt utanför landslaget. Det har varit så jäkla mycket jox längs vägen med skador, överträning, en feloperation... och så någon hjärnskakning på det. Så det har verkligen runnit mycket vatten under broarna. Det här känns som ett kvitto på att trägen vinner.

Lundgren betonar vikten av att inte bli övertaggad bara för att hon fått en plats i landslaget. Förra gången spände jag bågen lite extra tills strängen sprack. En stor fördel är att jag får börja jobba fram en skidpark tillsammans med någon och få mer kontinuitet i vilken vallare jag samarbetar med. Det känns väldigt, väldigt kul.

I veckan har a-laget och Team Bauhaus besökt landslagets nya klädsponsor i Tyskland. Alla åkare var på plats... utom Moa Lundgren. Hon var på semester på Gran Canaria för att fira sin pappas 60-årsdag. Så man kände sig riktigt dum när de ringde från landslaget och sa att det egentligen var obligatoriskt, säger Lundgren och skrattar.

När landslaget skulle ta ett lagfoto uppstod ett problem. Hur skulle Moa Lundgren kunna vara med? Lösningen kom från Instagram-kontot Skirious Problems, som drivs av världscupåkarna Mika Vermeulen och James Clugnet. De lagde upp en bild där marknadschefen Malin Westhed poserar i Moa Lundgrens ställe bredvid Frida Karlsson.

På slutresultatet syns alltså marknadschefen Malin Westheds kropp med Lundgrens inklippta ansikte. Jag reagerade direkt på mina ögonbryn och att jag hade så rakt hår. De måste ha klippt in en gammal bild på mig. Det var väldigt kul.

Enligt uppgift är inte Moa Lundgren den enda som är inklippt på lagbilden. Även Anton Grahn missade fototillfället på grund av en lättare förkylning. Vem som ersatte honom är däremot oklart. Första träningslägret för Grahn, Lundgren och resten av skidlandslaget arrangeras i Riksgränsen i slutet av maj





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skidlandslag Moa Lundgren A-Trupp Lagfoto Skidåkning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FEM SPANINGAR: 'Hon börjar komma in i det - trots lång startsträcka' - DamallsvenskanSTOCKHOLM. Hammarby slog IK Uppsala med 3-0. Här är Fotbollskanalens Ella Lindvalls spaningar från matchen.

Read more »

Nytt hopp i sökandet efter Pia Byström: Vittne kliver fram efter 25 årEn man i Filipstad är övertygad om att han såg den försvunna Pia Byström kort efter hennes försvinnande år 2000. Nu när fallet återöppnats av polisens kalla fall-grupp överväger han att återkoppla med sitt tips.

Read more »

Efter nytt kvittningsmöte - ingen överenskommelse på platsEfter ännu ett krismöte om det fallna kvittningsystemet finns ingen ny överenskommelse på plats.

Read more »

– därför lämnades hon att leva i misär, skriver Lisa MagnussonLSS-verksamheten är ett malätet lapptäcke. Och det räcker inte att följa upp larm och vidta åtgärder när något har gått snett – ännu viktigare är att rutiner upprättas och säkras redan innan någon dör.

Read more »