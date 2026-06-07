Moank Fintech Group revolutionerar företagskreditgivning med AI-plattform

Fintechbolaget Moank Fintech Group lanserar en AI-driven plattform som effektiviserar kreditprocesser genom att analysera flera datakällor, vilket ger snabbare och mer träffsäkra beslut.

Företagskreditmarknaden har länge präglats av manuella processer och begränsade beslutsunderlag, vilket gör kreditgivningen både trög och begränsad. Många banker och finansaktörer förlitar sig på traditionella modeller som är för grova och missar nyanser i både risk och potential.

Detta leder till att riskfyllda lån beviljas samtidigt som lovande företag nekas finansiering. Men nu vill fintechkoncernen Moank Fintech Group förändra detta genom att kombinera finans med en egenutvecklad AI-native plattform. - Vi använder specialiserade AI-agenter som hämtar och analyserar data från flera källor för mer träffsäkra kreditbeslut, säger vd Torbjörn Sandahl. Genom att väga in fler relevanta variabler skapas en mer dynamisk och uppdaterad bild av låntagarens återbetalningsförmåga.

Det gör att företag får tillgång till kapital i rätt tid, med bättre beslutsunderlag. Samtidigt minskar beroendet av enskilda handläggare och subjektiva bedömningar, vilket ger en mer konsekvent kreditprocess över tid. Moanks plattform riktar sig till banker och finansaktörer som vill effektivisera kreditprocessen och öka träffsäkerheten i besluten. För banker innebär det ett skifte från manuella bedömningar till mer skalbara och datadrivna processer, där tempo och precision blir affärskritiska.

Det stärker konkurrenskraften i en marknad där marginaler pressas och kraven på snabbhet ökar. - Vår plattform gör det möjligt att skala upp kreditgivningen och samtidigt höja kvaliteten i besluten, fortsätter Sandahl. Genom att erbjuda teknik som tjänst kan aktörer integrera AI-baserad kreditanalys i sina befintliga system, skala upp verksamheten och snabbare anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och regelverk.

Det centrala problemet i dagens kreditmarknad är att traditionella modeller är för grova och missar nyanser i både risk och potential, vilket leder till att banker riskerar att både gå miste om affärer och ta fel typ av risk i portföljen. Moanks AI-plattform identifierar potential som annars missas, vilket innebär att fler företag kan kvalificera sig för finansiering, samtidigt som risknivån hålls under kontroll.

Utvecklingen går mot en allt mer datadriven och teknikintensiv kreditgivning, och Torbjörn Sandahl konstaterar att de som använder data och AI rätt kan både växa snabbare och hantera risk bättre. Samtidigt förändras förväntningarna från företagskunder, som i allt högre grad kräver snabba besked och mer transparenta processer. Kreditgivning håller på att förändras i grunden. Med rätt användning av data och AI kan vi både öka tillgången till kapital och samtidigt fatta mer välgrundade beslut, avslutar Sandahl





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