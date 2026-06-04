Moank Fintech Group revolutionerar kreditgivningen med AI-agenter

Fintechkoncernen Moank Fintech Group lanserar en AI-native plattform för att effektivisera kreditgivning. Genom specialiserade AI-agenter analyseras data från flera källor för mer träffsäkra beslut, vilket ökar tillgången till kapital och minskar risken.

Företagskreditmarknaden har länge präglats av manuella processer och begränsade beslutsunderlag, vilket gör kreditgivningen både trög och oflexibel. Fintech koncernen Moank Fintech Group vill nu förändra detta genom att kombinera finans med en egenutvecklad AI-native plattform.

Företagets vd Torbjörn Sandahl förklarar att de använder specialiserade AI-agenter som hämtar och analyserar data från flera källor för att fatta mer träffsäkra kreditbeslut. Detta innebär att företag får tillgång till kapital i rätt tid, med bättre beslutsunderlag som grund. Samtidigt minskar beroendet av enskilda handläggare och subjektiva bedömningar, vilket ger en mer konsekvent kreditprocess över tid. Ett centralt problem i dagens kreditmarknad är att traditionella modeller är för grova och missar nyanser i både risk och potential.

Det leder till att banker riskerar att både gå miste om affärer och ta fel typ av risk i portföljen. Med den nya plattformen kan man se fler datapunkter och identifiera potential som annars missas. Det innebär att fler företag kan kvalificera sig för finansiering, samtidigt som risknivån hålls under kontroll. Genom att väga in fler relevanta variabler skapas en mer dynamisk och uppdaterad bild av låntagarens återbetalningsförmåga.

Detta är särskilt viktigt i en tid då företag efterfrågar snabbare och mer transparenta kreditprocesser. Erbjudandet riktar sig till banker och finansaktörer som vill effektivisera kreditprocessen och öka träffsäkerheten i besluten. För banker innebär det ett skifte från manuella bedömningar till mer skalbara och datadrivna processer, där tempo och precision blir affärskritiska. Det stärker konkurrenskraften i en marknad där marginaler pressas och kraven på snabbhet ökar.

Plattformen gör det möjligt att skala upp kreditgivningen och samtidigt höja kvaliteten i besluten. Genom att erbjuda teknik som tjänst kan aktörer integrera AI-baserad kreditanalys i sina befintliga system, skala upp verksamheten och snabbare anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar och regelverk. Utvecklingen går mot en allt mer datadriven och teknikintensiv kreditgivning. Torbjörn Sandahl konstaterar att de som använder data och AI rätt kan både växa snabbare och hantera risk bättre.

Samtidigt förändras förväntningarna från företagskunder, som i allt högre grad kräver snabba besked och mer transparenta processer. Kreditgivning håller på att förändras i grunden. Med rätt användning av data och AI kan vi både öka tillgången till kapital och samtidigt fatta mer välgrundade beslut. Detta är en utveckling som kommer att påverka hela finansbranschen och skapa nya möjligheter för både långivare och låntagare.

Moank Fintech Group positionerar sig som en ledande aktör inom AI-driven kreditanalys, och deras plattform kan bli en viktig komponent i framtidens kreditmarknad





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