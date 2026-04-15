Modaterna säger nej till gigantisk vindkraftpark i känslig skärgård

Moderaterna i Norrtälje kritiserar skarpt planerna på vindkraftparken Delta North och menar att etableringen av upp till 105 vindkraftverk, potentiellt 330 meter höga, i den känsliga skärgårdsmiljön utanför Svenska Högarna och Svenska Björn är oacceptabel. De framhåller negativa konsekvenser för miljön, ekonomin och de boende, samt ifrågasätter vindkraftens faktiska bidrag till lägre elkostnader.

Moderaterna i Norrtälje har uttryckt ett tydligt nej till den föreslagna vindkraftparken Delta North , en massiv etablering som planeras att omfatta upp till 105 vindkraftverk med en maximal höjd på 330 meter. Projektet är avsett att placeras i den unika och känsliga skärgårdsmiljö n utanför Svenska Högarna och Svenska Björn. Partiet menar att en sådan storskalig satsning kräver en helhetsbedömning som omfattar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Enligt moderaterna faller projektet kort när det granskas mot principerna för hållbarhet, vilket gör att de avstyrker det.

I debatten framställs vindkraft ofta som en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för elproduktion. Moderaterna bestrider dock denna bild och pekar på att elsystemets dynamik inte stöder detta påstående i praktiken. Vindkraftens produktion är väderberoende och levererar el främst när det blåser, vilket inte alltid sammanfaller med perioder av hög efterfrågan. Detta leder till ett ökat behov av stödsystem för att balansera och stabilisera elnätet. Kostnaderna för denna stabilisering, som ofta kräver inköp av annan el eller användning av reservkraft, försvinner inte bara för att de inte redovisas direkt. Dessa kostnader flyttas istället till hushåll och företag genom avgifter eller skatter. Det finns inga indikationer på att Delta North skulle resultera i lägre elkostnader för invånarna i Norrtälje. Tvärtom finns en risk att de totala elkostnaderna ökar.

Etableringen av en vindkraftpark av denna magnitud till havs innebär en påtaglig industrialisering av havshorisonten, vilket direkt påverkar ett av Sveriges mest värdefulla och känsliga skärgårdslandskap. Detta har oundvikliga konsekvenser för människors boendemiljö, besöksnäringen och den estetiska upplevelsen av skärgården. Utöver de visuella påverkan finns även mer konkreta miljömässiga risker. Slitage från vindkraftverkens rotorblad kan leda till utsläpp av mikroplaster och kemiska ämnen i havet, vilket påverkar badvattenkvalitet, fiske och det marina ekosystemet. Buller från anläggningarna och förändrade livsmiljöer för marina arter är ytterligare bekymmer. Den samlade effekten av flera stora anläggningar i samma område över tid utgör en betydande risk för den lokala havsmiljön i Roslagen, förutsättningarna för fiske och marina näringar, samt kvaliteten på våra badvatten och rekreationsområden.

Frågan är ytterst vilken havs- och miljöstatus vi vill lämna över till kommande generationer. När ett projekt inte håller måttet miljömässigt, ekonomiskt och inte heller accepteras av de människor som berörs, blir slutsatsen tydlig: det finns en gräns för vad som är rimligt. Moderaterna står därför upp för Norrtäljeborna och deras unika skärgårdsmiljö genom att avstyrka detta projekt. Det nuvarande politiska styret har valt att prioritera annorlunda.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Insändare. Bråttom för Moderaterna att byta partiledareLennart Näsström, före detta ledarskribent i bland annat Västernorrlands Allehanda (moderat): Det enda Kristersson lyckats med är att göra SD

Read more »

Fritzon (S): Moderaterna väljer extremhögern före EuropaHeléne Fritzon (S) kritiserar Moderaterna för att samarbeta med extremhögern, vilket leder till att grundläggande rättigheter ifrågasätts och kritiken mot Ryssland försvagas. Hon betonar vikten av att välja samarbetspartners som står upp för demokrati, rättsstat och det europeiska samarbetet.

Read more »

Citi spår svagt kvartal från svenska skogsbolagenFortsatt dämpad efterfrågan väntas ge något svaga första kvartal för skogsbolagen SCA och Holmen, skriver Citi i en ny analys.Gällande Stora Enso uppger banken att den kommande särnoteringen blir viktig för att rikta fokus på skogsvärderingen igen, som förblir en central del i investeringscaset.

Read more »

ANNONS: När ohälsan ökar krävs mer från svenska arbetsgivareNär sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan ökar påverkar det individer, organisationer och samhällsekonomin i stort. Arbetsgivarna drabbas hårt av både frånvaro och ökade kostnader.– Det offentliga systemet kommer inte att kunna bära hela utvecklingen.

Read more »

Starka känslor när Ebba Forsberg och Månegarm intar NorrtäljeFullspäckad helg i musikens tecken

Read more »

Aurora 26: Massiv militärövning präglar Norrtälje kommunUnder slutet av april och början av maj genomförs den omfattande militärövningen Aurora 26 i Norrtälje kommun. Tusentals deltagare och en rad militära operationer, inklusive skjutningar och drönaranvändning, kommer att påverka flera områden, särskilt längs kusten där Försvarsmakten övar strid på mindre öar.

Read more »