Moderaterna kräver att Miljöpartiet fråntas ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm efter kritiken mot deras hantering av psykiatrin. De menar att det är dags att se verkligheten och ta in alla larm som väller in.

Kritik en mot Miljöpartiet s hantering av psykiatrin i Region Stockholm växer. Efter larm om brister kräver nu Moderaterna att Miljöpartiet fråntas ansvaret – och Vänsterpartiet vill bryta avtalen med vårdgivarna direkt.

Efter en extern granskning av KPMG visar det sig att patienter hamnar mellan stolarna och att personalen pressas av poängsystemet. Men granskningen omfattar inte den medicinska kvaliteten, och visar inte att vårdgivarna bryter mot avtalet. Sandra Ivanovic Rubin (MP) menar att åtgärderna är svaret på granskningen, men regionledningen vill fortsätta granska och inte häva avtalen. Hanna Dahlbäck (V) menar att problemet inte är om vårdgivarna följer avtal, utan att avtalen i sig är dåliga och möjliggör nedskärningar.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna vill häva avtalen. Axel Conradi (M) varnade för konsekvenserna av upphandlingen redan 2024





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