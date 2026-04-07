Moderaterna kritiserar avslaget om slopade hallhyror i Östersund

Moderaterna i Östersund uttrycker stark kritik mot kultur- och fritidsnämndens beslut att avslå initiativet om slopade hallhyror. Partiet menar att detta är en viktig investering i föreningslivet och en åtgärd som gynnar barn och unga.

Skribenterna svarar för åsikterna. Beslutet från kultur- och fritidsnämnden att avslå initiativet om slopade hallhyror är djupt beklagligt. Vi inom Moderaterna står fast vid vår övertygelse att detta är en vital och nödvändig reform för att stärka föreningsliv et i Östersund . Fler och fler föreningar delar med sig av sin pressade ekonomiska situation. För att kunna fortsätta erbjuda sina aktiviteter, tvingas de söka tillfälliga bidrag eller ta lån, en utveckling som inte är hållbar på sikt.

Detta drabbar särskilt hårt barn- och ungdomsverksamheten, där varje krona räknas. Genom att införa nolltaxa för hallhyror skulle vi omedelbart minska föreningarnas utgifter. Det skulle möjliggöra för fler barn och unga att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter, oberoende av familjens ekonomiska förutsättningar. Vi är väl medvetna om att ökad fysisk aktivitet även bidrar till bättre psykisk hälsa och förstärker gemenskapen i samhället.\Motiveringen bakom avslaget hänvisar till en kostnad på cirka 3,5 miljoner kronor och att insatsen bedöms som otillräckligt träffsäker. Vi delar uppfattningen att resurser bör användas klokt, men vi menar att detta just är en investering som gynnar både nuvarande och framtida generationer. Att investera i barn och unga är att förebygga framtida kostnader relaterade till ohälsa och utanförskap. Vi föreslog dessutom att förvaltningen skulle få i uppdrag att ta fram ett mer rättvist och träffsäkert förslag, för att säkerställa att fler föreningar omfattas och att effekterna tydligt kan följas upp. Tyvärr valde majoriteten att inte ens överväga detta förslag. Vår intention var att hitta en pragmatisk lösning som mötte både ekonomiska och sociala behov, men vi möttes av kalla handen.\Föreningslivet utgör en av grundpelarna i vårt samhälle. Det bygger på gemenskap, ansvar och framtidstro. Därför måste politiken skapa rimliga förutsättningar för att föreningslivet ska kunna blomstra. För oss moderater är det uppenbart: att slopa hallhyrorna är inte en kostnad; det är en investering i Östersunds framtid. Det är ett beslut som ger långsiktiga fördelar för både individer och samhället som helhet. Vi kommer att fortsätta kämpa för denna viktiga reform och lyfta fram fördelarna med ett starkt föreningsliv för alla invånare i Östersund. Vårt engagemang för en aktiv och engagerad befolkning är orubbligt, och vi ser fram emot att arbeta med alla intresserade parter för att förverkliga denna vision





opse / 🏆 44. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Föreningsliv Hallhyror Östersund Moderaterna Politik Idrott Ungdomar Ekonomi

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

