Enligt den senaste mätningen från Aftonbladet/Demoskop står Moderaterna inför sitt lägsta stöd sedan 2019. Tidöpartierna tappar mark mot oppositionen, och regeringen måste vända opinionen för att säkra en valseger. Skillnaden mellan blocken är nu 8,2 procent, vilket är en markant ökning jämfört med förra månaden. Demoskop använder flera metoder för att säkerställa kvaliteten i sina mätningar, inklusive tidsmätning och logiska fällor.

Moderaterna står inför en historiskt låg opinionssiffra sedan 2019, och Tidöpartier na ser sig nu hotade av oppositionen. Enligt den senaste mätningen från Aftonbladet/ Demoskop har regeringen en uppförsbacke att klättra om de vill vända opinionen och säkra en valseger.

Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop, uttrycker oro: Det börjar se betydligt värre ut för Tidösidan att kunna uppnå en egen majoritet. Skillnaden mellan blocken är nu 8,2 procent, vilket är en markant ökning jämfört med förra månaden då det bara var 4,4 procent till oppositionens fördel. Historiskt sett brukar avståndet mellan blocken minska till den sittande regeringens fördel när valet närmar sig, särskilt för Moderatledda regeringar, menar Martinsson. Demoskops undersökningar baseras på en frivillig panel med cirka 70 000 deltagare.

För varje mätning dras ett slumpmässigt urval på cirka 2000 personer som representerar den svenska befolkningen. Deltagarna rekryteras via Schibsteds olika sajter och kanaler, som når en stor del av befolkningen varje vecka. För att säkerställa en bred representation kompletteras rekryteringen med slumpmässiga urval via telefon, brev eller sms, samt riktade inbjudningar till grupper som annars kan bli underrepresenterade, som ungdomar och utrikes födda. För att säkerställa kvaliteten i svaren använder Demoskop flera metoder.

En av dem är tidsmätning, där enkäter som slutförs på en orimligt kort tid flaggas. Andra metoder inkluderar logiska fällor, där kontrollfrågor används för att säkerställa att svaren är äkta. Demoskop arbetar också med att förhindra manipulation av resultaten genom att använda double opt-in och captcha vid registrering, vilket gör det svårt att skapa många falska konton.

En annan viktig aspekt är att endast en liten del av panelen engageras i varje mätning, vilket gör det svårt att påverka resultaten genom organiserade attacker. Demoskop använder också historiska data och kända fakta för att balansera resultaten och upptäcka eventuella påverkansförsök. Rekryteringen av paneldeltagare sker över en lång tid, vilket gör det svårare att påverka resultaten genom massregistrering. Alla webbpaneler behöver arbeta med kvalitetskontroller för att säkerställa att svaren är ärliga och representativa.

Demoskop använder flera metoder för att motverka låg svarskvalitet, inklusive tidsmätning och logiska fällor. En kritik som ibland framförs är att öppna paneler kan vara sårbara för manipulation genom massregistrering av konton. Demoskop arbetar aktivt för att motverka detta genom att använda double opt-in och captcha, vilket skapar hög friktion vid försök till massregistrering. En annan effektiv metod är att analysera inflödet av nya deltagare över tid för att upptäcka eventuella påverkansförsök.

Demoskops mätningar har visat god träffsäkerhet över tid i förhållande till valresultaten, men det har blivit svårare att genomföra opinionsundersökningar på grund av ökade bortfall och minskad svarsfrekvens. Alla aktörer försöker hantera detta på olika sätt, bland annat genom att justera sina metoder. Demoskop använder statistiska metoder för att säkerställa att resultaten speglar opinionen i befolkningen, inklusive vägning av resultaten utifrån kända befolkningsdata och justering för skillnader i vilka som svarar. Dessa metoder används av alla seriösa undersökningsinstitut, oavsett rekryteringsmetod





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moderaterna Tidöpartier Opinionsmätning Val Demoskop

United States Latest News, United States Headlines

