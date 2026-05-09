Moderaterna satsar på enad lag i valrörelsen mot SD

Ulf Kristerssons moderatparti satsar på sitt enade lag i den stundande valrörelsen, men frågan är om samarbetet med Sverigedemokraterna (SD) räcker för att behålla regeringsmakten efter mandatperioden som dominerats av traditionella moderata frågor.

Ett enat lag mot en splittrad opposition ses som Ulf Kristerssons starkaste kort. Men en baksida med att göra enigheten till huvudnummer är att den egna parti-profileringen får stryka på foten.

De 2 500 partikamraterna var segervissa. Att Tidösidan ligger under och att oppositionens övertag nu ökar i mätningarna igen verkade få vilja kännas vid. En och annan moderat kliar sig nog i huvudet.

Varför ser det inte bättre ut efter en mandatperiod som dominerats av traditionella moderata styrkefrågor som ekonomi, säkerhet och rättspolitik? Mellan skål och vägg hörs flera möjliga förklaringar: Den segdragna lågkonjunkturen som pressat hushållen hårt. Utvisningarna av skötsamma tonåringar som går på tvärs med budskapet om att ansträngning alltid ska löna sig. Sågare om svagheter hos partiledaren, andra på beskedet om SD-ministrar.

För ett par år sedan var de moderata strategerna övertygade om att vägen till framgång var att tydliggöra skiljelinjerna mellan M och SD. Nu går man istället till val på att bilda regering med SD och ser sitt enade lag som ett avgörande trumfkort. Då ingår att försöka skrämmas med motståndarens politik, varna för en ”farlig vänstersväng” och sätta stort fokus på splittringen på Magdalena Anderssons sida.

Men det krävs sannolikt mer än så för att lyckas med den stora upphämtning som krävs för att högersidan ska behålla regeringsmakten.





