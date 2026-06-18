Moderaterna vill skapa enkel kontaktväg till socialtjänsten för utsatta barn

Moderaterna presenterar två förslag för att förstärka stödet till barn och familjer i utsatta situationer: en "1177 för socialtjänsten" och modellen "Backa barnet". Målet är att underlätta för barn som utsätts för våld, hedersförtryck eller kriminalitet att få hjälp samtidigt som myndigheter samarbetar bättre kring barnets behov.

Moderaterna har lanserat två viktiga förslag för att stärka stödet till barn och familjer som lever i utsatta situationer. Det första förslaget, "1177 för socialtjänst en", syftar till att skapa en enkel och tillgänglig kontaktväg till socialtjänst en, analogt med hur 1177 fungerar för hälso- och sjukvården.

Detta skulle göra det möjligt för både barn och föräldrar att ringa ett nummer oavsett var i landet de bor och få anonymt stöd när de är oroliga för att ett barn är på väg in i kriminalitet, utsätts för våld eller lever under hedersförtryck. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) betonar att det finns ett behov av fler ingångar än den nuvarande Bris-stödl injen, trots att Bris har fått utökade resurser och hanterar ett kraftigt ökande antal samtal.

Det andra förslaget, "Backa barnet", är en modell som utvecklats av Region Skåne, polisen och Ystads kommun. I modellen samarbetar kommun, region och polis för att upptäcka och stötta barn som behöver hjälp så tidigt som möjligt. Centralt är att barnets behov står i centrum och att olika myndigheter har en gemensam bild av situaciónen. All information och åtgärder samlas i en gemensam plan för varje barn som kräver stöd från flera håll.

Modellen har också kopplingar till tidigare lagändringar som gör det lättare för myndigheter att dela information om barn och unga, vilket syftar till att underlätta arbetet mot unga som vill lämna kriminaliteten eller är inblandade i kriminella nätverk. När det gäller finansiering av "1177 för socialtjänsten" har Moderaterna ännu inte presenterat några konkreta kostnadsberäkningar. Partiet hävdar att ett heltäckande stödsystem för barn i hela Sverige måste prioriteras och att en detaljerad finansieringsplan kommer att presenteras efter ett möjligt valseger.

Trots att förslagen har militant stöd från vissa experter och myndigheter, finns också brister i nuvarande systemet som behöver åtgärdas. Frågor om hantering av känsliga personuppgifter mellan myndigheter och huruvida modellerna verkligen kan nå alla utsatta barn oavsett geografisk läge fortsätter att diskuteras. Målet är ett sammanhållet stödsystem där resurser och ansvar fokuseras kring barnet snarare än myndigheternas traditionella ansvarsområden





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Moderaterna Socialtjänst Barn Utsatta Familjer Backa Barnet

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