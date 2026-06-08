Moderaterna vill skydda välfungerande skolor i Halmstad

Moderaterna vill verka för att välfungerande skolor i Halmstad ska finnas kvar. De vill inte att skolor med höga resultat och god kvalitet ska förändras.

Moderaterna vill lugna den oro som många familjer känner i områdena Frennarp, Haverdal och Steninge. De vill verka för att välfungerande skolor ska finnas kvar.

Skolorna i dessa områden har höga resultat och god kvalitet, och Moderaterna vill inte att de ska förändras. De vill istället se till att förändringar görs i skolor som behöver det. I områdena Frennarp, Haverdal och Steninge ser man tydligt vad skolor med hög kvalitet har för effekt utöver själva skolan. När familjer vet att det finns en välfungerande skola nära hemmet väljer fler att flytta dit, köpa hus och bygga en framtid i området.

Det är en aspekt som måste belysas lika mycket som skolans resultat och kvalitet. Många invånare väljer att flytta till platser och bilda familj baserat på just skolors höga resultat och kvalitet. Moderaterna är partiet som värnar skolor med hög kvalitet och goda resultat. Samtidigt som de är beredda att ta tag i skolor där de ser brister i kvalitet och resultat.

Skolavslutning och sommarlov står för dörren. Ett läsår med nyvunnen kunskap avslutas inom Halmstads grundskolor. Ett långt lov väntar och hos många elever kommer det väckas en förväntan om skolstart i augusti. Som engagerade samhällsinvånare får vi till oss den oro som dessa diskussioner skapar.

Moderaterna vill därför vara väldigt tydliga inför kommande mandatperiod och lugna den oro som många familjer känner. En oro som är särskilt stor i områdena Frennarp, Haverdal och Steninge och på de befintliga skolorna där tidigare varit hotade av nedläggning i den typ av omstrukturering som nu diskuteras är Frennarps byskola och Steningeskolan. Haverdals byskola har fått ändrad stadieindelning. Dessa skolor uppvisar i dag höga resultat hos eleverna och väldigt god kvalitet i undervisningen.

Moderaterna har av dessa anledningar värnat skolorna i tidigare omstruktureringar och kommer fortsätta göra det





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Moderaterna Halmstad Skolor Kvalitet Resultat

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