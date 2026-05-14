Moderaternas kamp om kvinnliga väljare kräver politisk förnyelse

En analys av varför Moderaternas nuvarande strategi för att locka kvinnor misslyckas och varför kosmetiska förändringar inte räcker för att vända trenden.

Moderaterna s nuvarande utmaning är inte en enkel kommunikationsfråga utan en grundläggande politisk kris i relation till kvinnliga väljare . Under en längre tid har siffrorna pekat nedåt och det är nu smärtsamt tydligt att partiet har stora svårigheter att attrahera kvinnor.

När man analyserar situationen ser man att en betydande majoritet av kvinnorna inte känner någon dragning till de partier som ingår i Tidöavtalet. Detta är ett resultat som borde rimligtvis leda till en djupgående reflektion och en omfattande självrannsakan inom partiorganisationen. Istället för att ifrågasätta själva innehållet i den politik som bedrivs tenderar partiledningen att fokusera på yttre faktorer och ytliga justeringar.

Det talas flitigt om hur budskapen paketeras och hur man kan nå ut mer effektivt till målgruppen, vilket tyder på en utbredd tro att problemet ligger i presentationen snarare än i själva substansen av deras politiska program. Det finns en problematisk tendens inom Moderaternas ledarskap att anta att kvinnor helt enkelt inte förstår de politiska processerna eller den komplexitet som är förknippad med att styra ett land.

Det har framförts att kvinnor behöver få en bättre insikt i hur en regering fungerar och varför samarbeten med andra partier är absolut nödvändiga när man saknar egen majoritet i riksdagen. Denna inställning är djupt problematisk eftersom den utgår från att väljarna är okunniga snarare än att de har egna, välgrundade åsikter och värderingar.

Det handlar i själva verket inte om en brist på förståelse för helheten eller en oförmåga att se logiken i regeringsbildningen, utan om att kvinnorna faktiskt ogillar den politik som förs. Att försöka lösa detta genom kosmetiska justeringar eller pedagogiska förklaringar är som att försöka dölja ett strukturellt fel med en nymålad fasad. För att vända den nedåtgående trenden krävs en ärlig analys av varför politiken inte resonerar med en så stor del av den kvinnliga befolkningen.

När man granskar de specifika sakfrågorna blir det uppenbart var det stora glappet mellan partiet och väljarna finns. Sjukvården, utbildningssystemet och klimatfrågan är områden där kvinnor ofta lägger stor vikt och där Moderaterna för närvarande har ett lågt förtroende. Samtidigt har partiet valt en politisk väg som innebär en påtaglig radikalisering av kriminalpolitiken och en betydligt hårdare och mer brutal linje gällande invandringen.

Detta, i kombination med en klimatpolitik som har sänkts i ambition och fokus, skapar en bild av ett parti som rör sig allt längre bort från de prioriteringar och värderingar som många kvinnor värdesätter högst. Relationen till Sverigedemokraterna är ytterligare en kritisk punkt som inte kan underskattas.

Många kvinnliga väljare är starkt kritiska till det extremt nära samarbetet, vilket gör det än viktigare för Moderaterna att markera tydliga skillnader och visa en självständig profil som inte bara är en förlängning av SD:s agenda. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Moderaterna står inför ett avgörande vägval för sin framtida överlevnad som ett brett folkparti.

Antingen fortsätter man att tro att problemet är rent kommunikativt och att man kan paketera om samma politik i en mer attraktiv förpackning, eller så inser man att det krävs djupgående och substantiella förändringar i den politiska inriktningen. Att bara prata om att locka kvinnor utan att faktiskt ändra den politik som stöter bort dem är en strategi som bevisligen inte fungerar i praktiken.

Vägen tillbaka till de kvinnliga väljarna går genom en politik som tar ett genuint ansvar för välfärden, satsar på utbildning och tar klimatutmaningen på allvar, samt genom en tydlig distansering från den mest extrema retoriken inom det högerorienterade blocket. Utan en sådan genomgripande kursändring kommer partiet att fortsätta att tappa mark i en av sina mest kritiska väljargrupper, vilket i förlängningen hotar deras förmåga att behålla makten





