Den här artikeln samlar flera viktiga nyheter från Sverige och omvärlden, inklusive Moderaternas förslag om sänkta skatter på pensionsinkomster, ett nytt avtal mellan Iran och USA, beslut om EU:s utvisningsregler och spännande VM-match. Läs mer om konsekvenserna av dessa händelser.

Moderaterna s ekonomiska vallöfte får kritik och analyser från oppositionen. Vid en pressträff klockan 08.00 presenterade Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer förslag som innebär sänkta skatter på pensionsinkomster som grundar sig på arbete och ett förstärkt jobbskatteavdrag för seniorer som fortsätter att arbeta.

Gunnar Strömmer underströk att det ska löna sig att arbeta och att det är rättvist att en intjänad pension beskattas lägre. Samtidigt pågår en intensiv internationell utveckling kopplad till Iran och USA. _enligt källor för Medlarlandet Pakistan har Iran och USA skrivit under ett samförståndsavtal om vapenvila som trätt i kraft och ska leda till att Hormuzsundet öppnas.

President Trump bekräftade undertecknandet i Versailles och Irans talman Ghalibaf förklarar att Iran kommer att ta betalt för tjänster i sundet, vilket strider mot avtalsuttalanden och internationell lag. USA:s centralbank Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad på 3,50-3,75 procent under sin nya chef Kevin Warsh, trots tidigare kritik från Trump. Inom sporten vann Portugal sin öppningsmatch i fotbolls-VM mot Kongo-Kinshasa efter en spännande match där Yoane Wissa nickade in 1-1 precis innan halvtid och slutresultatet blev 1-1.

EU-parlamentet röstade för hårdare regler för utvisningar, med möjlighet att samla utvisade i läger utanför EU. Beslutet möttes av jubel från högerextrema partier och kritik från miljöpartier som Alice Bah Kuhnke. I Sverige har en person gripits efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm. Forskningsinstitutet Norsar rapporterade att mätningar visade tydliga seismiska utslag under fotbollsmatchen på grund av folkmassors rörelser, särskilt vid mål av Erling Braut Haaland





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