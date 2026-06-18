Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presenterade ett vallöfte om skattesänkningar inklusive ett förstärkt jobbskatteavdrag på upp till 1 000 kronor i månaden. Partiet vill också införa ett nytt jobbat-avdrag där pensionsintäkter från arbete ska beskattas lägre. Förslagen ska finansieras genom omfördelningar från bistånd, byråkrati och bidrag och träda i kraft efter valet. Samtidigt lyfts vikten av en skalbart IT-infrastruktur för AI-Projekt fram av Nextron som ett resonemang om att många företag måste planera mer strategiskt för att undvika kostsamma misslyckanden vid övergång från test till produktion.

Moderaterna s ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presenterade på en torsdagens pressträff ett nytt vallöfte om skattesänkning ar. Partiets förslag inkluderar ett förstärkt jobbskatteavdrag som skulle kunna ge upp till 1 000 kronor mer per månad efter en eventuell valseger.

Vi genomför detta i nästa mandatperiod och det kommer att göra en tydlig Skillnad för människors plånböcker och för den svenska ekonomin, sa Svantesson. Förslaget omfattar också ett nytt så kallat jobbat-avdrag, enligt vilket pensionsintäkter som är intjänade genom arbete ska beskattas till en lägre skattesats än andra inkomster. Detta ska enligt partiet vara en del av en bredare skattesänkning som främst ska finansieras genom omfördelningar inom bistånd, byråkrati och bidrag.

Justitieminister Gunnar Strömmer understräck att förslagen också har en större samhällsekonomisk ambition: Det stärker svensk ekonomi och välfärd genom att det leder till fler arbetade timmar och mer tillväxt, sade han. Samtidigt pågår en annan viktig debatt inom svensk Näringsliv, särskilt inom IT- och tekniksektorn, kring infrastructurens roll för artificiell intelligens AI. En väsentlig utmaning är att många traditionella servermiljöer inte är dimensionerade för dagens och morgondagens AI-arbetslaster. Kraven på GPU-acceleration, snabba lagringssystem och hög nätverkskapacitet ökar explosionsartat.

Johnny Humbla, Sverigechef för Nextron, pekar på att det inte längre bara handlar om att implementera AIteknik, utan om att infrastrukturen måste kunna hantera AI från pilotprojekt till fullskalig produktion. Man underskattar ofta hur snabbt kraven förändras när AI går från test till livskritiska system. Det krävs en helt genomtänkt balans mellan beräkningskraft, lagring, nätverk och driftsäkerhet.

För Nextron, ett företag specialiserat på AI, HPC högpresterande beräkningar och avancerad IT-infrastruktur i Norden, är det därför avgörande att kunder planerar Kallt från början. När AI-projekt blir större, mer kapitalintensiva och mer komplexa blir det kritiskt att investera rätt. Felaktiga investeringar kan leda till kostsamma pilotprojekt med låg nyttjandegrad eller lösningar som inte kan skalas upp.

Företag som bygger infrastruktur med rätt dimensionering och skalbarhet från start får bättre förutsättningar att ta AI från idé till produktionsklar lösning på ett kostnadseffektivt sätt. I dagens globala marknad påverkas också priser, tillgång och leveranstider, vilket ytterligare understryker behovet av strategisk planering. Många företag behöver nu ompröva sin hela IT-arkitektur för att säkerställa att den kan stå ut med de ökade kraven och ge AI verklig affärsnytta.





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