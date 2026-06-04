Moderaternas väljarstöd fortsätter sjunka - internt missnöje växer

I den senaste SCB-mätningen får Moderaterna 17,3 procent, en nedgång som väckt intern frustration. Partiledningen hade förberett på 18 procent men resultatet blev sämre. Inom partiet talas om katastrof och inkompetens, samtidigt som Liberalerna och Kristdemokraterna uppvisar blandade resultat.

Moderaterna s väljarstöd fortsätter att sjunka. Enligt den senaste mätningen från Statistiska centralbyrån (SCB) får partiet 17,3 procent, vilket är en nedgång jämfört med både valresultatet och den föregående SCB-mätningen.

Detta är också en procentenhet lägre än det genomsnittliga opinionsläget under en längre tid. Inom partiet har missnöjet växt under hösten, och många medlemmar och förtroendevalda uttrycker frustration över utvecklingen. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade partiledningen förberett partiföreträdare på att resultatet skulle hamna omkring 18 procent. Biträdande partisekreteraren höll en kortare utläggning för riksdagsgruppen i tisdags där han sade att partiet måste vara redo för att landa på cirka 18 procent.

Flera källor tolkar detta som ett sätt att sänka förväntningarna inför den verkliga siffran. Internt talas det nu om de sjunkande förväntningarnas nöjdhet - en strategi från M-ledningen för att mildra besvikelsen. En moderat politiker beskriver läget som en katastrof. Det finns en stor frustration över Martin Borgs inkompetens, säger källan, som pekar på att entusiasmen inom partiet är i botten.

Andra inom partiet uppger att opinionsläget är svårbegripligt eftersom partiet gör rätt prioriteringar och kommunicerar rätt budskap. Pehr Granfalk, tidigare kommunstyrelseordförande i Solna och numera regionpolitiker i Stockholm, säger: Stämningen är jättebra, det märktes inte minst på Sverigemötet för några veckor sedan. Vi gör rätt prioriteringar och kommunicerar ut rätt budskap. Jag förstår inte varför det ser ut så här.

Han betonar att det viktiga nu är att inte gripas av panik och köra massa popcornutspel utan hålla kursen. De tre veckorna innan valet är de viktigaste. Inom Liberalerna, som också backar i mätningen till 2,5 procent, finns en blandad reaktion. En liberal källa säger att 2,5 ändå inte är så illa som det kunde ha varit - vissa hade befarat siffror neråt 2,1-2,2 procent.

Men han medger att det såklart inte är bra och att partiet nu måste fokusera helt på att kommunicera ut sin politik. En annan liberal är mer kritisk och anser att partiledningen gjort stora missbedömningar eftersom beslutet om att släppa in SD i regeringen inte har fått partiet att lyfta. Samtidigt pekar man på Kristdemokraterna, som stiger i SCB-mätningen. En förklaring kan vara att KD sticker ut mer och ibland tar strid mot de övriga Tidöpartiernas politik.

Moderaternas opinionsproblem har pågått under en längre tid, och det är oklart vad som krävs för att vända trenden. Partiledningen försöker hålla kursen och undvika panikartade utspel, men internt växer oron. Flera bedömare menar att partiets samarbete med Sverigedemokraterna kan vara en bidragande orsak till tappet, då väljare som är positiva till samarbetet inte fullt ut övertygas av Moderaternas profil.

Samtidigt som Liberalerna och Kristdemokraterna tampas med sina egna utmaningar, står Moderaterna inför ett vägval inför nästa val: att fortsätta på den inslagna vägen eller att försöka profilera sig tydligare mot både höger och vänster. SCB-mätningen visar på en bredare trend inom svensk politik där de rödgröna partierna stärks medan Tidöpartierna tappar sammantaget. För Moderaterna innebär detta att man måste agera snabbt för att inte förlora ytterligare mark.

Interna diskussioner pågår om hur man bäst kan kommunicera sin politik och locka tillbaka väljare som gått till andra partier. Med endast ett år kvar till nästa val är tiden knapp, och partiledningen har en tuff uppgift framför sig





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moderaterna SCB-Mätning Väljarstöd Intern Kritik Opinionsläge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inflationstakten upp till 0,8 procentInflationstakten enligt KPI var 0,8 procent i maj, visar SCB:s preliminära uppgifter på torsdagen.

Read more »

Oppositionen leder stort enligt SCB:s nya väljarundersökningEnligt SCB:s nya väljarundersökning leder oppositionen stort. Det gör det på grund av att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar, hävdar Moderaterna. Karin Enström fyller i att S ljuger om att regeringen har dragit ned på välfärden, vilket M menar inte stämmer. Moderaterna uppger att de vill syna ytterligare en bluff - huruvida Vänsterpartiet ska sitta i en S-ledd regering eller inte. Det var i höstas som fyra anställda vid sjukhuset insjuknade under kort tid. En förundersökning inleddes men lades ned då brott inte kunde styrkas. Inflationen enligt måttet KPIF steg till 1,5 procent i maj, visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationsökningen var större än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att inflationen skulle stiga till 1,3 procent i maj, enligt Bloomberg. På plats konstaterar polisen att en fönsterruta har krossats och att en garagedörr öppnats. Platsen har spärrats av.

Read more »

Oppositionen leder stort enligt SCB:s nya väljarundersökningModeraterna hävdar att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar. Inflationen steg till 1,5 procent i maj, enligt SCB.

Read more »

Moderaterna kräver att Miljöpartiet fråntas ansvaret för psykiatrin i Region StockholmModeraterna kräver att Miljöpartiet fråntas ansvaret för psykiatrin i Region Stockholm efter kritiken mot deras hantering av psykiatrin. De menar att det är dags att se verkligheten och ta in alla larm som väller in.

Read more »