Moderaternas vallöfte om massövervakning - ett hot mot det fria samhället

En kritisk analys av Moderaternas förslag att fördubbla kameraövervakningen med 5000 nya kameror, och vad det säger om förändringen i synen på frihet och integritet i Sverige.

Moderaterna har nyligen presenterat ett vallöfte som innebär att kamera övervakning en i Sverige ska fördubblas genom att 5000 nya övervakning skameror sätts upp. För bara några år sedan skulle ett sådant förslag ha väckt starka reaktioner och en bred debatt om integritet och statens makt.

Men i dagens politiska klimat kan massövervakning presenteras som valfläsk, vilket säger mycket om hur snabbt synen på frihet och personlig integritet har förändrats i vårt land. Det är i grunden problematiskt när ett parti stolt kan gå till val på att övervaka sina medborgare. Förslaget paketeras som trygghetspolitik, ett sätt att bekämpa brott, skapa ordning och återta kontrollen över offentliga rum.

Men bakom denna yta döljer sig en oroväckande utveckling: vi vänjer oss alltmer vid att staten ständigt övervakar fler aspekter av våra liv och tränger allt djupare in i vår personliga sfär. Visst kan kameror ha en brottsförebyggande effekt och underlätta utredningar, men en rättsstatlig diskussion kan inte stanna vid sådana praktiska fördelar. Den måste också väga in vilka intrång som görs, om åtgärden är proportionerlig och vad det får för konsekvenser när övervakning blir ett normaltillstånd.

Att Moderaterna nu kan lansera ett vallöfte om massövervakning utan att möta nämnvärt motstånd visar att den nyanserade debatten har tystnat. Vad gör detta med ett fritt samhälle när utgångspunkten blir att människor ska kunna följas, registreras och kontrolleras i offentliga miljöer? Relationen mellan stat och medborgare förändras när misstänksamheten institutionaliseras genom kameror, register och AI-verktyg. Den mänskliga rättigheten till skydd för privatlivet kompromissas bort gång på gång, utan tillräckligt underlag för att det verkligen är nödvändigt.

Ett fritt samhälle kännetecknas inte av maximal statlig insyn, utan av att staten tydligt måste motivera varje intrång och hålla sig inom tydliga gränser. Staten bör inte samla in mer information än nödvändigt och bör inte göra långtgående inskränkningar i människors fri- och rättigheter bara för att det är tekniskt möjligt och politiskt gångbart. För bara några år sedan skulle en kraftig utbyggnad av kameraövervakning ha krävt större försiktighet i presentationen, med betoning på undantag och noggranna avvägningar.

Nu framställs det i stället som ett offensivt vallöfte, vilket tydligt visar hur normaliteten har förskjutits. Övervakning är aldrig bara passiv teknik; den påverkar beteenden, maktförhållanden och samhällsklimatet. I förlängningen förändrar den känslan av vad det innebär att röra sig fritt i det offentliga rummet. När gränsen väl har flyttats är den sällan enkel att flytta tillbaka.

Register byggs upp för ett syfte men kan användas för andra, och befogenheter som initialt avsåg de allvarligaste situationerna tenderar att breddas över tid. Därför måste frågan handla om mer än brottsbekämpningens kortsiktiga nytta; den måste handla om vilket samhälle vi bygger - ett där staten allt oftare möter medborgaren med misstänksamhet och där den politiska lösningen på otrygghet är mer övervakning. Människor har rätt att kräva trygghet, och staten har en skyldighet att bekämpa brott.

Men just därför måste politiken hålla huvudet kallt. En rättsstat prövas inte när det är lätt att stå upp för principerna, utan när trycket är hårt och opinionen kräver snabba åtgärder. Ansvarsfulla politiker ger inte efter för detta utan väljer kloka lösningar med respekt för mänskliga rättigheter. Nu har vi nått en punkt där övervakning i sig blir ett vallöfte - en ytterst farlig utveckling som hotar grunden för vårt fria samhälle





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Integritet Övervakning Rättsstat Frihet Trygghet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny kontantlag i Sverige: Förstärkta krav på kontanttjänsterEfter en långsiktig minskning i kontantanvändningen, omfattas Sverige den 1 juli av en ny kontantlag som syftar till ett motståndskraftigt samhälle. Lagförslaget kräver att apotek och livsmedelsbutiker måste acceptera kontanter som betalmedel och ställer krav på tillgången till uttags- och insättningstjänster över hela landet. För att säkerställa geografisk täckning har Bankomat AB, ägs av storbankerna, utvecklat en tjänst för att övervaka och föreslå åtgärder när krav hotas att missas. Trots nya krav på att privatpersoner ska kunna sätta in kontanter på samma sätt som företag, påstås det inte leda till förändringar i utbudet eftersom nuvarande täckning redan är tillräcklig.

Read more »

Sverige säkrar kvartsfinalplats efter dramatiskt seger mot SlovakienSverige vann gruppfyra i World Cup med 4-2 mot Slovakien i Fribourg och avancerar nu mot Schweiz i kvartsfinalen i Zürich. Målvakten Magnus Hellberg, årets SHL-målvakt, reflekterade över pressen och lagets resa, medan backen Mattias Ekholm betonade vikten av den tuffa matchen inför den kommande kvartsfinalen.

Read more »

Klart: Här är Sveriges VM-stab - Blågult lånar in från Bajen - SverigeSTOCKHOLM. Sverige kliver under onsdagen in i VM-bubblan. Nu har SvFF presenterat hela staben som ska jobba med Blågult i sommar. En av nyheterna: fystränaren Olle Ekman lånas in från Hammarby över mästerskapet.

Read more »

Familj från Rumänien lämnar Sverige efter att son försvunnitEn familj från Rumänien har bestämt sig för att lämna Sverige efter att deras tvååriga son Lucas försvunnit i Nyåker i Ångermanland. Lucas var borta i 13 timmar och hittades nedkyld och trött i skogen av Hemvärnet.

Read more »