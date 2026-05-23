Modern svensk våldskultur har byggt om svensk hiphop

Den moderna svenska våldskulturen har byggt om svensk hiphop i grunden. Rappare som mördas, en efter en, har blivit en del av den nya gängkulturen. Våldet har blivit en naturlig del av musiken, och rappare som resignerat för våldet har blivit gängtoppar.

Den moderna svenska våldskulturen har byggt om svensk hiphop i grunden. Idag döms ännu en svensk mördare. Han sköt en rappare. Tio skott.

Pistolen i ena händerna, telefonen i den andra. Det var innan jul 2024. Rapparen - Gaboro - bad för sitt liv på golvet i ett parkeringsgarage. Videon från mordet fick spridning direkt.

Våldet rakt ut i flödena. Några dagar senare visades den till och med i en aula i Köping. Någon lyckades spela videon via en projektor. Skolan hälsade att de skulle se över sina rutiner.

Innan mordet fanns Gaboros namn med på en ”dödslista” som cirkulerade på nätet. Två nätverk i Norrköping hade en konflikt. Som så ofta nuförtiden verkar den eldats på av de större nationella konflikterna. Det handlade nog om narkotikamarknaden, sa polisen.

Men egentligen också om mördandet i sig. Om vem som hämnats bäst mot den andra sidan. Ett år tidigare ringde Gaboro själv 112. Då stod han bredvid en vän, en gängmedlem, som blivit skjuten när de åt på en restaurang.

När polisen kom darrade rapparen i hela kroppen. I den döda vännens telefon hittades en annan lista, på personer i det rivaliserande nätverket. Alla på den listan hade redan utsatts för våldsbrott, Gaboro var kändis på Tiktok. Inte själv speciellt kriminell, enligt polisen.

Men en tacksam måltavla för den som räknar poäng. Rapparna som resignerat för den nya våldslogiken är gängtoppar i dag. Varför inte köra hela vägen, om man ändå är ett skyltfönster för ett gäng och därför också måltavla för ett annat? Mohammed Mohdhi, tidigare en hyfsad rappare.

Nu pekas han ut som nummer två i Foxtrotnätverket. Av allt att döma har han varit med om att skapa den nya gängkultur där man rekryterar slumpvist utvalda barn att utföra våldet. När Mohdhi greps blev han retad av en annan före detta lovande rappare. Thrife är son till hiphoplegendaren Ayo.

Idag ser polisen honom som en del av Dalennätverket.

"Stay in school kids", skrev Thrife över en bild på Mohdhi. För några år sedan lämnade den svenska hiphopkulturen återigen den breda svenska offentligheten. Och vi som verkar i offentligheten - i tidningar som den här - lämnade till stor del hiphopen. Det var ju krisläge.

Våldsvåg på våldsvåg. Verk och person slutade vara intressant. Idag står få offentliga debattörer på en rappares sida. Få artister försöker också använda sin musik för att komma in i samhället.

Snarare dras man längre bort från det. Kvar finns, som vanligt, hundratusentals fans. Ofta är de unga. De påverkas i grunden när gängen mördar deras idoler.

Musiken är fortfarande otroligt populär. Rapparnas koppling till våldet provocerar och chockerar ända in i döden. En slags handelsresanden i gängkultur, som till slut själva drabbas av den. Här hade jag gärna presenterat någon slags vändning, en väg framåt.

Men det går inte att säga att situationen är ljusare idag än den var 2024. Snarare tvärtom. Den moderna svenska gängkulturen har gjort rappare till en slags troféer. Personer värda att skriva upp på en lista.

Många av de som är mest aktiva idag lever fortfarande i den gråzonen. Fler artister kan dö, om inget ändras





ETC_redaktionen / 🏆 17. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Modern Svensk Våldskultur Byggt Om Svensk Hiphop Mördade Rappare Ny Gängkultur Våldet Som En Naturlig Del Av Musiken Gangtoppar Modern Svensk Våldskultur Byggt Om Svensk Hiphop Mördade Rappare Ny Gängkultur Våldet Som En Naturlig Del Av Musiken Gangtoppar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fredrik Sahlin träffar Eric Cantona i Cannes och ser den optimala fotbollsdokumentären "The match"Fredrik Sahlin har träffat den säregne bollsnillen Eric Cantona i Cannes och sett den optimala fotbollsdokumentären "The match" som kretsar kring den mytomspunna matchen mellan Argentina och England i fotbolls-VM 1986.

Read more »

Gängen har både pistol och portföljVåldet på gatan är bara toppen av isberget – den dolda brottsligheten sker i bolagsregistret.

Read more »

Döms till livstid för mordet på rappareEn 23-årig rappare sköts kallblodigt ihjäl i ett parkeringshus i Norrköping i december 2024. Nu döms en 22-årig man till livstids fängelse för mordet.

Read more »

Polisen: Två rappare bakom våldsvågen avslöjadeEn rapparduo, en utpekad våldsdirigent och en avhoppare. Chefsgruppen skulle ta över drogmarknaden i norra Sverige åt Foxtrot – och styrde…

Read more »