The modern warfare's focus on traditional fighters, Gripen purchase for Ukraine, Gripen E and Gripen C/D, radarspaningsplanen Asc 890, American and European missiles, challenges and opportunities.

För allt snack om drönare som lösningen på alla militära problem, är det talande att det moderna krigets frontnation – bokstavligt och bildligt – lägger sådan vikt vid traditionella stridsflygplan.köp och börja få leverans på 20 stycken Gripen E , den senaste versionen – ett långt kliv framåt, särskilt i sensorer och system för elektronisk krigföring.

Men även de 16 stycken Gripen i version C/D, som Sverige börjar skicka nästa år, är moderna och effektiva plan. Svenska flygvapnet fick sin senaste kärra 2015, och de har kontinuerligt uppdaterats. Ihop med radarspaningsplanen Asc 890 som Sverige redan beslutat att skicka kan Gripen om så sker göra livet riktigt farligt för ryssar som ens nosar på ukrainskt luftrum.sannolikt trycka bort ryskt flyg ännu längre från Ukrainas gränser, och minska trycket från deras glidbomber.

De kommer också att kunna användas mot drönare och kryssningsrobotar. Det här är ett köp som ger effekt på lång sikt, inte omedelbart. Gripen kommer snarare än ”game changer” att bli ytterligare ett redskap i Ukrainas militära verktygslåda. Samtidigt är det en enorm operation i det tysta att hålla ett plan i luften, som de flesta nog inte tänker på.

Utmaningarna som väntar är många: Att sätta upp leveranskedjor för reservdelar, utbilda piloter och tekniker och att utveckla basering och stridsledning. Amerikanska jaktrobotar som AMRAAM finns, och produceras i tusental. Den ska vara integrerad på Gripen C/D före 2028 och är ett mycket potent vapen mot markmål.

Den har en uppgiven räckvidd på 500 kilometer, bär på 480 kilo sprängmedel och har en tandemstridsspets för att slå hål på hårda mål, som bunkrar och förstärkta byggnader.på djupet är en europeisk akilleshäl, och den kommer att påverka Ukraina också. Förutom Taurus finns kryssningsroboten Storm Shadow/Scalp, som Storbritannien och Frankrike redan skickat. Men produktionen återstartade först i somras, och det var då 15 år sedan den senaste beställningen lades.

Undantaget är franska flottans Missile de Croisière Navale (MdCN), som når över 1 000 kilometer, men en landbaserad version väntas inte vara tillgänglig före 2029. Att köpa från USA kanske inte heller går, även om vi skulle vilja





News from Sweden: Rumania requests expedited deployment of anti-drone capabilities, Ukrainian drone attack kills three, US congressmen seek more air defense missiles for Ukraine, Zelenskyy in Sweden for talks with KristerssonThe Romanian Ministry of Defense has appealed to NATO's chief for expedited deployment of anti-drone capabilities to the country, following a Russian drone attack on a residential building in Romania on Friday night. The incident is linked to Russia's ongoing drone attacks on civilian and infrastructure targets in Ukraine near the border with Romania. Three people are reported to have been killed in a Ukrainian drone attack on the Russian-controlled region of Donetsk. Two women, one in their 50s and another in their 80s, were injured in a Russian attack on Zaporizjzja overnight. Two US congressmen have proposed that the US should send more air defense missiles to Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived in Sweden and will participate in a press conference with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson at the Upplands Air Force Base in Uppsala at 13. The Swedish government has announced that it will donate 16 Jas Gripen C/D planes to Ukraine and that Ukraine has expressed interest in purchasing up to 20 Gripen E/F planes. A previous agreement between Sweden and Ukraine could lead to a deal for 100-150 Gripen planes.

